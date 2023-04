Uniti per Nervesa, raccolte oltre cento firme a sostegno della lista civica

Raccolte oltre 100 firme per presentare Uniti per Nervesa alle prossime amministrative. In appena due serate, la lista civica che candida a sindaco Matteo Mattiuzzo ha superato il numero minimo di sottoscrizioni utili per prendere parte alla competizione elettorale. Senza un consiglio comunale, decaduto a fine luglio 2022 per le spaccature interne della Lega, a Nervesa nessuno poteva autenticare le firme. Grazie alla disponibilità di consiglieri provinciali e regionali, sono state programmate due serate di raccolta firme andando oltre le aspettative, arrivando a 109 sottoscrizioni. Segnali positivi che dimostrano come attorno ad Uniti per Nervesa stia crescendo l’entusiasmo e la partecipazione. La lista civica sarà presentata, completando l’iter burocratico, venerdì 14 aprile.

La campagna elettorale

La lista civica ora può iniziare la campagna elettorale che sarà basata sul volontariato e, se necessario, sull’autotassazione in base alle proprie disponibilità. Alle spalle di Uniti per Nervesa non ci sono partiti politici o personalità di spicco che offrono importanti risorse economiche, ma la lista ha deciso di fare leva sulle energie del gruppo, senza sprechi e all’insegna della sostenibilità. Pronto il primo volantino da distribuire nelle case, si punterà inoltre molto sui canali social per parlare a più persone possibili e, soprattutto, ascoltarle:

Facebook: https://www.facebook.com/unitipernervesa

Instagram: https://instagram.com/unitipernervesa?igshid=YmMyMTA2M2Y=

TikTok: https://www.tiktok.com/@unitipernervesa

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCaFFIaCB-kLAuYliVzOVZyA

Whatsapp. È stato creato un gruppo informativo in cui solo gli amministratori possono scrivere, così da non intasare le chat dei partecipanti. Per unirsi, basta cliccare nel seguente link: https://chat.whatsapp.com/D9SUGOkD9sMI7c0o5L6Gct

Il commento

«Ringrazio a nome del gruppo coloro che hanno sottoscritto la lista - conclude Matteo Mattiuzzo, candidato sindaco di Uniti per Nervesa - Superare le 100 firme non era scontato e cresce l’entusiasmo: questo è il giusto premio per l’unica lista civica che non dà risalto al nome di una singola persona ma mette al centro del simbolo il territorio comunale e le parole “Uniti” e “Nervesa”. La gente ha capito la genuinità della nostra proposta che ha portato alla scelta di 12 consiglieri comunali del tutto slegati da interessi personali, uniti da passione e competenza. Cominciamo la campagna elettorale sostenibile che sarà del tutto basata sul volontariato, vogliamo ridurre gli sprechi e contare sull’energia delle persone e la partecipazione. Siamo l’unica vera alternativa in queste elezioni amministrative, proprio a partire dal modo di fare politica».