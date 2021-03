Nuovo piano vaccini nella Marca: i Vax Point saranno aperti 12 ore al giorno

Novità importante all'interno del territorio dell'Ulss 2 Marca Trevigiana. Da lunedì, infatti, i Vax Point per i vaccini anti-Covid seguiranno un nuovo orario da 12 ore continuative (dalle 8 alle 20). Per l'occasione ne sarà inoltre attivato uno nuovo presso l'ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene, struttura che si va così ad aggiungere al Bocciodromo di Villorba, al centro culturale di Riese Pio X, al Palaingresso di Godega Sant'Urbano e all'ex Foro Boario di Oderzo. Questa decisione è stata presa dal Dg dell'Ulss 2, Francesco Benazzi, proprio alla vigilia della campagna vaccinale per i nati nel 1939 e 1929, circa 3mila anziani complessivi che verranno vaccinati a partire dall'8 marzo. Come riportano i quotidiani, poi, l'Ulss 2 spera di portare a termine la prima vaccinazione degli over 80 entro fine mese, sempre che le dosi arrivino nell'ordine delle 20mila a settimana, per poi passare alla seconda in aprile. L'obiettivo, infatti, è quello di arrivare anche a 5/10 mila vaccinazioni giornaliere per dare l'immunità a più persone possibili in attesa della terza e temuta ondata del virus.