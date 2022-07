Synlab, inaugurato il nuovo punto prelievi presso il centro commerciale Alìper

E' stato inaugrato a Castagnole di Paese il nuovo punto prelievi di SYNLAB presso il Centro commerciale Alìper in Viale Bruxelles 3. All’evento di inaugurazione, con taglio ufficiale del nastro, hanno preso parte il Sindaco della città Katia Uberti, Gianni Canella, Vicepresidente del Gruppo Alì, Cesare Gallorini Direttore Area Nord Est SYNLAB e istituzioni locali. “Questo nuovo Centro rappresenta un fattore positivo per la nostra comunità - dichiara il Sindaco di Paese Katia Uberti - perché la presenza di un’azienda di livello nazionale non può che aumentare e migliorare l’offerta sanitaria per tutto il territorio. Auguro un buon lavoro al nuovo Punto Prelievi, auspicando anche che i cittadini possano trovare un servizio capace di rispondere alle loro esigenze”.

Nel nuovo centro sarà possibile per i pazienti accedere ad un panel di esami differenziato e prestazioni sanitarie specializzate: oltre agli esami e ai prelievi di routine, SYNLAB offre pacchetti di check up altamente specifici nonché accertamenti medici per la prevenzione di diverse patologie. La struttura, inoltre, consente di effettuare i test Covid-19, sia tampone molecolare che test sierologico per ricerca anticorpi IgG e IgM. “La collaborazione con Alì nasce con l’obiettivo di creare nuove modalità di erogazione di servizi alla persona e in particolare servizi sanitari che i cittadini possono ottenere anche all’interno dei luoghi che frequentano nella loro vita quotidiana. Questa partnership è per noi motivo di grande soddisfazione e ci consente di essere ancora più vicini ai pazienti, - ha dichiarato Cesare Gallorini, Direttore Area Nord Est SYNLAB – ciò va nella direzione di allargare la nostra presenza nel territorio trevigiano, creando punti di riferimento per la salute della popolazione locale e supportando il sistema sanitario regionale in un momento storico così complesso.”

“Siamo lieti di poter ampliare la gamma di servizi alla persona offerti dal nostro Centro Commerciale Alìper con un partner come SYNLAB in grado di garantire l’alta qualità delle prestazioni proposte. La nostra Mission è da sempre Migliorare la vita alle persone e credo che promuovere ed agevolare la prevenzione di fianco al gesto quotidiano di fare la spesa, risponda allo stesso importante obiettivo.” Dichiara il Vice Presidente di Alì, Gianni Canella. Con l’inaugurazione del nuovo Centro, SYNLAB rafforza la presenza territoriale in Veneto dove può già contare su un network di 30 strutture mediche, distribuite nelle diverse province della regione. I Centri veneti offrono ai cittadini pacchetti di analisi mediche, servizi poliambulatoriali e di diagnostica per immagini unitamente a servizi di medicina del lavoro e servizi alle aziende.