Oggi 18 settembre: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

I fatti più importanti, ricorrenze, compleanni, caratteristiche dei nati e i segni più fortunati.

Oroscopo del giorno

Oroscopo di Paolo Fox 18 settembre. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete – La Luna oggi è dalla tua parte e in amore puoi avanzare una richiesta! Sul lavoro, se sei creativo ora farai una scelta molto importante!

Toro – Non riesci a ripartire, soprattutto perché sei sempre più convinto che il partner ti abbia ferito. Sul lavoro, sei stanco, hai voglia di cambiare, ma purtroppo Saturno è contrario: meglio non essere frettolosi!

Gemelli – In amore oggi cerca di parlare, di fare chiarezza, approfitta di questa giornata. Sul lavoro, cerca di mettere da parte un po’ di soldi anche se il periodo resta, per tua fortuna, positivo!

Cancro – Oggi puoi superare alcuni problemi, ma da domani tutto in amore andrà per il verso giusto. Sul lavoro, pensa bene alle nuove proposte!

Leone – La Luna è ancora in opposizione e in amore è meglio mantenere la calma. Sul lavoro, chi ha cambiato occupazione ora può vivere qualche momento di rammarico!

Vergine – In amore non iniziare discussioni difficili da gestire, anche perché in serata potrebbe esserci un momento di tensione. Sul lavoro, hai tante idee, ma cerca di prendere del tempo per te stesso!

Bilancia – Sabato positivo per i sentimenti, approfitta dei nuovi incontri perché possono diventare importanti in futuro. Sul lavoro, c’è chi ha bisogno di una rivoluzione, soprattutto dal punto di vista economico!

Scorpione – Meglio non esagerare perché Venere protegge sì i sentimenti, ma tu sei forse troppo esigente. Sul lavoro, il periodo è buono per chi ha un’attività indipendente!

Sagittario – La Luna è dalla tua parte e se devi fare un discorso a chi ti sta vicino non rimandare, meglio parlare oggi. Sul lavoro, occhio a chi ti ha voltato le spalle, soprattutto se hai un’attività indipendente!

Capricorno – Le relazioni piano piano si stanno sistemando, ora sono più facile da gestire. Sul lavoro, potresti stancarti perché stai facendo cose che spettano ad altri!

Acquario – La Luna è ancora dalla tua parte, ma potresti sentirti più nervoso del solito. Sul lavoro, se inizi una nuova occupazione molti non crederanno nelle tue potenzialità. Lascia fare!

Pesci – Giorno perfetto per fare nuovi incontri, con la Luna e Venere ormai dalla tua parte. Sul lavoro, qualcosa non va come vorresti: che ne dici di un confronto con i colleghi o con il capo?

Almanacco

Il 18 settembre il ° giorno del calendario gregoriano. Mancano 275 giorni alla fine dell’anno.

Santi del giorno: San Giuseppe da Copertino è il protettore dell'aeronautica, di astronauti, esaminandi e studenti.

Nati 18 settembre

Sei nato oggi? nati il 18 settembre sono persone molto chiuse e riservate, che tuttavia, per una ragione o per l’altra, spesso si trovano coinvolte in carriere pubbliche. Il loro mondo è strettamente personale e non è affatto facile entrarvi. Si può senza dubbio contare su di loro, ma forse non per sempre, dal momento che all’improvviso e con grande convinzione sono capaci di chiudere la porta a un’ amicizia o a una relazione amorosa.

1905 – Greta Garbo: Icona universale della storia del cinema, celebre per il fascino e la classe del suo modo di recitare, che le fecero meritare l’appellativo di Divina.

Scomparsi

1970 - Muore a Londra all’età di 27 anni il cantante e chitarrista Jimi Hendrix. Per chi, come lui, aveva umili origini, l’arte di arrangiarsi rappresentava un valore aggiunto. Alla morte della madre, ricevette in dono dal padre una chitarra. Jimi era mancino. La soluzione era ovvia: rovesciarla e suonarla quindi con la più scontata naturalezza. La carriera fu breve ma intensa. Solo quattro album all’attivo (“Are you Experienced”, “Axis:Bold as Love”, “Electric Ladyland”e “Band of Gypsys“). Alcuni concerti, come quello di Woodstock o quello all’Isola di Wight (di fronte a 600mila persone), lo elevarono a status di leggenda.

Accadde Oggi

1837 – Inaugurato il primo negozio Tiffany: Le sue creazioni sono l’oggetto del desiderio di tutte le donne che si fermano a fantasticare davanti alle luccicanti vetrine, proprio come la Holly del celebre film “Colazione da Tiffany”, che consacrò Audrey Hepburn tra le star di Hollywood.

Le sue creazioni sono l’oggetto del desiderio di tutte le donne che si fermano a fantasticare davanti alle luccicanti vetrine, proprio come la Holly del celebre film “Colazione da Tiffany”, che consacrò Audrey Hepburn tra le star di Hollywood. 1851 – Primo numero del New York Times : Un trio di reporter di prim’ordine diede inizio all’avventura editoriale che avrebbe segnato la storia del giornalismo americano e non solo: The New York Times. Nella prima pagina due colonne vengono dedicate alle notizie dall’Europa (tre vengono dal’Italia).

Un trio di reporter di prim’ordine diede inizio all’avventura editoriale che avrebbe segnato la storia del giornalismo americano e non solo: The New York Times. Nella prima pagina due colonne vengono dedicate alle notizie dall’Europa (tre vengono dal’Italia). 1938 – Trieste: Benito Mussolini legge per la prima volta le Leggi Razziali dal balcone del Municipio in occasione della sua visita alla città

1946 - Alcide De Gasperi lascia la segreteria della Democrazia cristiana per dedicarsi all’attività di governo.

lascia la segreteria della Democrazia cristiana per dedicarsi all’attività di governo. 1970 - Muore a Londra all’età di 27 anni il cantante e chitarrista Jimi Hendrix . Per gran parte dei critici e degli addetti ai lavori è il più grande chitarrista di tutti i tempi. Erano le 12.45 del 18 settembre 1970, in quel del St Mary Abbot’s Hospital a Londra, Jimi Hendrix veniva dichiarato morto. Causa del decesso: asfissia. Morto nel sonno, soffocato dal proprio vomito, determinato da una dose eccessiva di barbiturici.

Muore a Londra all’età di 27 anni il cantante e chitarrista . Per gran parte dei critici e degli addetti ai lavori è il più grande chitarrista di tutti i tempi. Erano le 12.45 del 18 settembre 1970, in quel del St Mary Abbot’s Hospital a Londra, Jimi Hendrix veniva dichiarato morto. Causa del decesso: asfissia. Morto nel sonno, soffocato dal proprio vomito, determinato da una dose eccessiva di barbiturici. 1975. La polizia federale americana arresta a San Francisco l’ereditiera della carta stampata Patricia Hears t, rapita 19 mesi prima. Il sospetto è che il rapimento possa essere stato simulato.

La polizia federale americana arresta a San Francisco l’ereditiera della carta stampata t, rapita 19 mesi prima. Il sospetto è che il rapimento possa essere stato simulato. 1976. La Cina si ferma per i funerali del presidente Mao Tse-Tung , morto il 9 settembre: lo stop di ogni attività dura per tutta l’orazione funebre di Hua Kuo-Feng trasmessa dalla radio.

La Cina si ferma per i funerali del presidente , morto il 9 settembre: lo stop di ogni attività dura per tutta l’orazione funebre di Hua Kuo-Feng trasmessa dalla radio. 1997: Gli elettori del Galles votano ‘Sì’ (50,3%) ad un referendum sull’autonomia gallese;

2014 – Gli elettori della Scozia votano ‘No’ (55,3%) a un referendum per l’indipendenza dal Regno Unito

1964 – Sugli schermi arrivano gli Addams : Un ispettore scolastico bussa alla porta di una villa in stile vittoriano, dominata da un’atmosfera sinistra. È lì per portare tra i banchi di scuola i due ragazzi della famiglia, maben presto si accorgerà di essere finito in una gabbia di matti dandosela a gambe levate. Così debutta sugli schermi dell’ABC la serie televisiva della Famiglia Addams. L’umorismo nero della grottesca famiglia, ispirata all’omonimo fumetto ideato negli anni Trenta da Charles Addams, conquista presto un pubblico di tutte le età, rendendo celebri i personaggi della funerea casa di 001 Cemetery Lane.