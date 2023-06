Oggi 21 giugno: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco

Oroscopo del giorno

Oroscopo Paolo Fox 21 giugno. Cosa ci riservano le stelle scopriamolo attraverso le previsioni dell'astrologo più famoso d'Italia.

Ariete: la giornata parte con una situazione astrologica molto positiva. Sul lavoro, anche i rapporti più difficili potranno essere sanati.

Toro: continua l’ondata di pianeti interessanti che attraversano il vostro segno. C’è un forte periodo di recupero, potreste anche azzardare delle proposte.

Gemelli: una giornata positiva per l’amore, potrete vincere molte dispute. Prossime due giornate davvero interessanti se volete portare a casa un risultato.

Cancro: le stelle migliorano su tutti i fronti, anche Venere farà il suo ingresso definitivo. Se avete della cause in corso, cercate una mediazione.

Leone: oggi andrà bene per l’amore, ma domani un po’ meno. Se lo vorrete, potrete sempre essere un pizzico davanti agli altri.

Vergine: alcune questioni d’amore dovranno essere largamente rivalutate. Sul lavoro c’è da rivedere un accordo importante.

Bilancia: oggi la Luna in opposizione vi invita ad essere molto calmi. Nuovi impegni all’orizzonte, si, ma non perdete il vostro equilibrio.

Scorpione: tra qualche ora Venere non sarà più contraria, e qualcosa potrà accadere. Un cielo in netto miglioramento anche per il lavoro.

Sagittario: le prossime sono giornate davvero molto importanti per voi. C’è un progetto importante in vista anche sul lavoro.

Capricorno: oggi, per diversi motivi, l’amore è davvero molto distante da voi. Prendetevi una giornata di relax sul lavoro se ci riuscite.

Acquario: è una Luna questa che favorisce gli incontri oppure le ricuciture. Con la fine del mese, potreste avere soddisfazioni in più sul lavoro.

Pesci: le coppie vivono perplessità non dovrebbero fare pressioni. Sul lavoro ci vorrà un po’ di pazienza in questi giorni.

Almanacco

Il 21 giugno è il 172° giorno del calendario gregoriano. Mancano 193 giorni alla fine dell’anno.

Santo del giorno: San Luigi Gonzaga, gesuita. E’ il protettore dei giovani. Il nome Luigi deriva dal nome tedesco Clodoveo e letteralmente significa “illustre in battaglia”. La sua popolarità si deve probabilmente ai molti sovrani francesi omonimi, è tra i 5 nomi più diffusi tra gli uomini in Italia.

Nati 21 giugno

Sei nato oggi? Emotivo, sensibile e molto disponibile verso gli altri, corri a volte il rischio di essere ingannato da chi ha meno scrupoli di te. Per evitare delusioni frena i tuoi entusiasmi e valuta con attenzione le persone che ti circondano: otterrai successo nel lavoro e serenità in amore.

1961 – Manu Chao: Cantautore e chitarrista di origini franco-spagnole, José Manuel Thomas Arthur Chao, in arte Manu Chao, fa della contaminazione culturale l’aspetto identitario della sua produzione musicale.

1905 – Jean-Paul Sartre: Una delle menti più acute del Novecento, per le idee anticonformiste e anti-borghesi divenne un punto di riferimento della contestazione del Sessantotto e un’icona giovanile universale.

Accadde Oggi

Brevettata la mietitrice, nasce il 33 giri, eletto Paolo VI.