Cantine aperte per la vendemmia: gli appuntamenti in Veneto

Si potrà vivere l’esperienza della raccolta delle uve, respirare il profumo del mosto, partecipare al fianco dei vignaioli alle prime fasi della produzione in cantina, in programma degustazioni e pic nic

E' tempo di vendemmia e di festeggiamenti per la raccolta dell'uva: le cantine e le aziende vinicole d'Italia si aprono a degustazioni, merende, visite guidate, incontri e a tanti eventi culturali che a settembre accompagnano la tradizionale raccolta nelle vigne. Si mobilitano le aziende storiche e i consorzi che puntano sull'enogastronomia per spingere il turismo nei borghi e nei territori a vocazione vitivinicola. Un esercito di vignaioli sta per invadere le cantine nostrane. Vestiti con gonnelloni o pantaloni corti, disposti a sporcarsi di terra e schizzi di mosto, con cappelli di paglia e armati di grembiule, cesto e forbici, sono tredici milioni gli enoturisti che ogni anno decidono di passare tra botti e filari almeno una giornata o qualche ora. Sempre di più scelgono quella che viene chiamata la vendemmia esperienziale: provare in prima persona a raccogliere l’uva, sperimentare raspatura, pigiatura a piedi nudi, assaggio del mosto.

Due mesi di appuntamenti dedicati al gusto delle cantine e della vendemmia per tutti i winelover, appassionati e curiosi: è quanto propone da settembre fino a domenica 31 ottobre il Movimento turismo del vino (Mtv) con "Cantine Aperte in Vendemmia".

Le attività in calendario daranno in particolare la possibilità ai partecipanti di vivere dal vivo fasi come quelle della raccolta e della pigiatura e pranzi e cene in vigna, trekking enologici, degustazioni guidate, mostre d'arte, spettacoli e concerti.

Veneto

CANTINA PIZZOLATO - Colline del Prosecco

CORSO DI WINE EXPERIENCE DEGUSTAZIONE E ABBINAMENTI AL CIBO

A settembre diamo il via alla SESTA EDIZIONE del corso di wine experience. Un corso pensato a chi desidera avvicinarsi all’affascinante mondo del vino e del cibo. Dove si imparerà a riconoscere il vino che più piace attraverso il gioco di profumi e sentori. Un corso dove vivrete la cantina come non l’avete mai vista.

9-16-23-30 SETTEMBRE 2021 DALLE 20.00 ALLE 23.00

Per iscrizione presso il WINE SHOP della cantina a Villorba in via IV Novembre, 12 – Villorba (TV)

Info e prenotazioni: m. welcome@agricolapizzolato.com, t. 0422 928166

RUGGERI VALDOBBIADENE - Colline del Prosecco

Ogni giorno, dal 13 Settembre al 1 Ottobre 2021

Questa proposta è perfetta per chi ha voglia di scoprire il meglio del Mondo Ruggeri in un’ora! Ne uscirai entusiasta, avendo imparato alcuni concetti chiave relativi al territorio del Valdobbiadene Docg e allo stile e metodo Ruggeri, dopo aver visitato le varie fasi del processo produttivo, il tutto durante la Vendemmia! Non mancherà ovviamente l’assaggio dei nostri migliori spumanti, abbinati a dell’ottimo Pan da Vin!

La visita verrà proposta ogni giorno in due occasioni, dal lunedì al sabato, alle ore 11.30 e alle ore 17.00. Saranno proposti 4 Valdobbiadene Docg, 3 delle nostre migliori selezioni ed un classico, abbinati al Pan da Vin

Per info scrivi a hospitality@ruggeri.it

TENUTA ZAI - Colli Berici

12 Settembre 2021

In occasione di Cantine Aperte in Vendemmia vogliamo raccontare il periodo in cui la nostra famiglia si dedica alla raccolta a mano dell’uva. Domenica 12 Settembre sarà la giornata in cui i nostri ospiti potranno godere di una visita guidata al vigneto e degustare i nostri quattro vini rossi, il tutto immersi nell’affascinante contesto naturalistico dei Colli Berici. Per garantire posto a sedere e rispetto delle distanze abbiamo previsto un limitato numero di presenze, dunque la visita verrà garantita solo su prenotazione presso i nostri recapiti cel.3518682052 e email info@tenutazai.com.

Costo di partecipazione: 12 euro a persona (comprensivo di visita guidata e degustazione dei 4 vini in abbinamento ad assaggi di salumi e formaggi)

TRANSIT FARM - Colline di Breganze

19 settembre 2021

La cantina Transit Farm per cantine aperte in vendemmia propone una vendemmia didattica.

Per maggiori informazioni potrete contattare la cantina.

ore 9.30 ritrovo presso la cantina

ore 10.00 visita dei vigneti e vendemmia didattica

ore 13.00 degustazione dei vini con piatti abbinati

www.transit

F.LLI VOGADORI - Valpolicella

Sabato 4 -11-18-25 settembre e 4 Ottobre Domenica 5-12-19-26 Settembre e 5 Ottobre2021

Ci saranno 4 visite guidate, il sabato alle ore 10,45 e alle ore 15,30 mentre la domenica alle ore 10.45 ed alle ore 15.15.

Si inizierà con una passeggiata nei vigneti perché per avere un ottimo vino serve un’ottima uva. Qui faremo una dimostrazione di raccolta delle uve dell'Amarone: manualmente selezioneremo i grappoli migliori per riporli in cassettine.

Procederemo quindi con il tour degustazione della cantina: un percorso sensoriale dove mentre si visita la cantine degusteremo i nostri vini: Valpolicella, 100% Corvina, Raffaello, Amarone Forlago ed il Recioto.

Parleremo di terroir, tradizioni, tecniche di produzione, caratteristiche dei vini e abbinamenti. Sarà possibile vedere le vasche di fermentazione, le botti per l'affinamento ed il fruttaio.

Ricordiamo che abbiamo anche l’olio di Oliva extravergine prodotto con gli olivi che potrete vedere nel vigneto, è una piccola produzione: è l’olio per la famiglia e l’extra viene venduto in cantina!

Possibilità di dormire nelle camere a fianco della cantina!

Per informazioni: Alberto 3289417228 (anche whatsapp)

info@vogadorivini.it

https://www.vogadorivini.it

MAELI - Colli Euganei

11 settembre 2021

La cantina Maeli, in collaborazione con FEshion Eventi vi invita ad un esclusivo pic nic sui Colli Euganei, in occasione di Cantine Aperte in Vendemmia, sabato 11 settembre! Maeli vi accoglierà nella sua cantina di Baone per la festa della vendemmia. Dalle ore 17 alle ore 18 sarà possibile, per chi lo desidera, vendemmiare. I partecipanti, forniti di occhiali protettivi, guanti monouso e forbici, verranno guidati sui filari del vigneto sopra la cantina per raccogliere l'uva che verrà subito dopo spremuta con il torchio.

Il primo brindisi della Vendemmia 2021 sarà dunque con il mosto d'uva appena raccolta dai partecipanti, abbinato, come da tradizione, ad una focaccia con l'uva.

Come in tutte le feste che si rispettino non mancheranno danze e musica. Il gruppo Ande Cante e Bali intonerà canzoni popolari e intratterrà le persone con balli folcloristici nel giardino davanti alla cantina.

Dalle 18:30 sarà poi possibile ritirare il proprio cestino per proseguire la serata con un suggestivo pic-nic n giardino o sopra la terrazza della cantina, da cui si gode la vista di un incantevole tramonto.

Il ticket include:

- brindisi della vendemmia

- telo pic-nic

- cestino pic-nic

- 2 calici di vino a persona

Il cestino, ideato da "Braci e Sapori" prevede:

- frittata al formaggio

- pasticcio al ragù

- mezzo galletto alla brace con verdure grigliate

- budino con le uve vendemmiate Maeli

Sono inclusi, a testa, una bottiglietta di acqua e 2 calici di vino Maeli a scelta tra:

- “Bianco Infinito” 2018, Moscato Giallo Veneto IGT secco

- “Dilante” 2020, Vino rosato Veneto IGT col fondo, senza solfiti aggiunti

- “Rosso Infinito” 2018, Colli Euganei Rosso DOC

info e ticket qui: https://feshioneventi.it/prodotto/pic-nic-maeli/

