Dove mangiare le 'fritole' più buone

Guida alle pasticcerie e ai forni migliori per provare le "fritole" di Carnevale classiche e ripiene. Crema o zabaione, vuote o al cioccolato. Veneziane, castagnole, alla ricotta, al pistacchio, tradizionali con il semolino. Anche a Treviso le frittelle sono un irrinunciabile dolce appuntamento di carnevale. Morbide, fragranti e golose, le frittelle vanno a braccetto con i crostoli. La pasta è dorata, soffice e spugnosa, perfetta per accogliere uvetta e pinoli e per affondarci dentro un morso fino a che la punta del naso non si ricopre di zucchero. C'è chi le preferisce con l'uvetta e chi senza, chi ritiene che le originali siano solo quelle senza ripieno e chi, di quel ripieno, non può proprio farne a meno.

Non c'è Carnevale senza frittelle, ecco le più buone della Marca.

Antica Pasticceria Nascimben

Le frittelle giganti di Nascimben che ricordano le zeppole sono irresistibili. I dolci di carnevale sono il cavallo di battaglia dell'Antica Pasticceria Nascimben dal 1865.

Pasticceria Nascimben Viale Luigi Luzzatti, 15, Treviso. Piazzetta della Torre, Treviso

Pasticceria Tiffany Treviso

Le frittelle prodotte da Tiffany sono con i migliori ingredienti freschi: burro, uova, latte, mandorle, uvetta e mele, usano la classica ricetta delle "fritole veneziane". Ma ci sono pure le varianti ripiene di deliziosa crema, zabaione o cioccolato!

Le frittelle sono cotte in maniera speciale usando una metodologia che fa sí che l'olio non venga assorbito!

Pasticceria Tiffany Treviso - Piazza Giacomo Matteotti 7, Treviso. Via Redipuglia 1, Treviso

Pasticceria Max

Da Max pasticceria vicino al Duomo quelle classiche sono speciali e da premio. La frittella di carnevale veneta viene fritta in olio d'oliva. Un tuffo pregiato per aumentare la croccantezza e donare un gusto speciale all'impasto. Saper fare la "fritola" era considerata un'arte tant'è vero che il mestiere dei "fritoleri" era riconosciuto e incardinato dalla Repubblica di San Marco in una precisa corporazione!

Degno Maestro dell'impasto, Max Albanese ripropone questo cibo goloso nelle sue boutique.

Pasticceria Max Via Sant'Angelo 75, e Via Canova,10 Treviso

Pasticceria Casellato

La sua produzione è stata distribuita per decenni in tutta la provincia. Sto parlando di Guiscardo Casellato, i cui eredi hanno oggi due pasticcerie che continuano a distinguersi grazie a qualità e sapore dei prodotti dolciari. A Carnevale, per le fresche frittelle e i fragranti crostol è un indirizzo di riferimento.

Pasticceria eredi di Guiscardo Casellato Borgo Cavour 69, Via Albertino da Corona 1,Treviso

Saccon

Il Panificio Pasticceria Saccon a Carnevale vi accoglie con una miriade di frittelle e crostoli, che vanno a ruba, per quanto sono buoni e variegati.

Panificio Pasticceria Saccon Strada di Santa Bona Nuova 51, Treviso

Pasticceria Ida

Pasticceria Ida è da sempre lì e se volete acquistarne in quantità questo è il posto giusto. Grande offerta di crostoli e le frittelle, la loro specialità sono quelle ripiene alla crema.

Pasticceria Ida Viale F.lli Cairoli 105, Treviso

Pasticceria Ardizzoni

Fa parte della storia della pasticceria trevigiana con oltre cinquant'anni di tradizione dolciaria. Le loro frittelle e crostoli vanno assolutamente provati

Pasticceria Ardizzoni Via Nervesa Della Battaglia, 85 Treviso

Panificio Porato

A Paese è un panificio vicino alla chiesa, una meglio dell’altra, 32 gusti da provare

Viale Bernardino Panizza, 5, 31038 Paese (TV)

Bottega Bianchin

Nel laboratorio di Bottega Bianchin oltre al pane cotto in forno a legna vengono preparate deliziose frittelle tradizionali o con crema pasticcera, zabaione, mele, uvetta. Forno Bianchin Via Piovega, 34 31017 Pieve del Grappa (TV). Via P. Giovanni, 12 Castelcucco (TV). Piazza G. Marconi, 6/3 Cornuda (TV). Via Roma, 3 Fonte (TV). Via Tripoli, 20 Montebelluna (TV)

Da segnalare inoltre