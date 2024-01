Supermercati preferiti per qualità e prezzo: i migliori dove fare le spesa

Altroconsumo ha selezionato i punti vendita preferiti dei consumatori: supermercati, ipermercati, discount e insegne locali. La classifica, che considera vari parametri come il prezzo, la soddisfazione per i prodotti acquistati, la qualità, il comfort e l'ampiezza dell'offerta, evidenzia l'importanza di un buon rapporto tra qualità e convenienza. Tra le catene più votate ci sono i grandi nomi della distribuzione made in Italy: Esselunga in cima e IperCoop a un solo punto di distanza, terzo posto sul podio alla trevigiana NaturaSì, spicca poi la veneta Famila, molto presente nella nostra provincia.

La classifica dei supermercati

Iper e Supermercati Nazionali

Esselunga: 79 punti

Ipercoop e NaturaSì : 78 punti (a pari merito)

: 78 punti (a pari merito) Coop: 75 punti

Familia , Interspar e Tigros: 74 punti (a pari merito)

, Interspar e Tigros: 74 punti (a pari merito) Emisfero, Conad, Eurospar: 72 punti (a pari merito)

Carrefour, Il Gigante e Sigma: 71 punti (a pari merito)

Bennet, Incoop e Sisa: 69 punti (a pari merito)

Crai, Despar, Dok, Pam e Panorama: 68 punti (a pari merito)

NaturaSì fondata negli anni '90, si è rapidamente affermata come leader nel settore dei prodotti biologici. Nata nel 1985 a Conegliano come Ariele, un piccolo negozio, un faro di speranza. La loro missione era chiara: offrire prodotti coltivati nel pieno rispetto della natura e dell'ambiente, promuovendo uno stile di vita sano e sostenibile. Nel 1992, questo sogno prese una nuova forma e un nuovo nome: NaturaSì. Oggì conta circa 300 negozi bio sparsi in tutto il paese con oltre 4.000 prodotti, tutti rigorosamente biologici e biodinamici.

Supermercati preferiti insegne locali

Dem: 79 punti

Tosano: 78 punti

Iperal, Rossetto: 75 punti

Iper La Grande I: 74 punti

Unes: 72 punti

Italmark: 71 punti

Migross: 68 punti

La catena Tosano, con i suoi 19 supermercati sparsi tra le province di Verona, Vicenza, Brescia, Venezia, Mantova, Treviso, Ferrara, Padova e Udine, ha saputo conquistare una vasta clientela grazie a una formula vincente che combina prezzi competitivi con un'offerta prodotti di qualità.

Discount

Eurospin: 76 punti

Aldi: 76 punti

Prix: 75 punti

Lidl, Md, Todis: 74 punti

Dpiù, In’s, Penny: 72 punti

Il veronese Eurospin si posiziona al primo posto, seguito da Aldi e Lidl, entrambi tedeschi ma con sede operativa nella provincia scaligera, tutti con numerosi punti vendita nella Marca. Questi discount offrono un'ottima combinazione di convenienza e qualità, rendendoli molto popolari tra i consumatori.

L'indagine di Altroconsumo

Altroconsumo ha intervistato oltre 9.500 soci e ha stilato le classifiche delle catene di supermercati/ipermercati, discount e insegne locali preferite dai clienti. Fra i parametri utilizzati per la valutazione ci sono il prezzo, la soddisfazione per i prodotti acquistati, la qualità generale dei prodotti a marchio proprio, il comfort e l’ampiezza della gamma disponibile.