Una storia di successo nel settore industriale italiano che si distingue per la qualità, l'innovazione e la fiducia dei clienti

L’imprenditoria italiana, e soprattutto quella veneta, raccontano spesso storie di imprenditori che, senza un soldo, hanno dato il via e costruito aziende di successo. Il grande imprenditore Howard Schultz diceva “Il successo non è un diritto. Deve essere conquistato ogni giorno”.

La Zago S.r.l., azienda trevigiana specializzata nel settore elettrico e idraulico, si è conquistata ogni giorno, in 50 anni di storia, il successo, riuscendo ad emergere in un mercato sempre più competitivo e globale.

Una storia imprenditoriale e una famiglia di successo

Un’azienda familiare che nasce nel 1973 grazie al coraggio del Cavalier Giovanni Zago, appassionato di elettrotecnica e grande lavoratore. Il Cav. Giovanni inizia un'attività artigianale insieme alla moglie Maria. Dopo qualche anno li affianca ancora giovanissimo il figlio Lorenzo, che cambia la dinamica dell’azienda portandola ad una dimensione industriale. A Lorenzo, che è l’Amministratore, si affianca nel tempo anche il fratello Denis, altro cardine fondamentale per l’azienda. Poco dopo anche la moglie di Lorenzo, Morena entra nel team; ultimo, in ordine di tempo ma non per importanza Andrea, figlio di Lorenzo, la nuova generazione in grado di portare nuove idee ed innovazione.

Non è facile essere figli di imprenditori, perché si eredita l’azienda, ma non la leadership; questa si conquista sul campo e Lorenzo, Denis e Andrea ci riescono ogni giorno con equilibrio, l’autonomia di ciascuno, le forti convinzioni nei valori dell’azienda e della famiglia.

Una famiglia che è il cardine di questa azienda dove il ruolo delle donne è stato ed è, come spesso accade, fattore vincente. Due donne forti Maria e Morena che dietro le quinte hanno saputo essere fonte di solidità, gentilezza ed esempio positivo.

È grazie ad una famiglia solida con valori antichi che l’azienda ha saputo mantenere sempre il passo con i rapidi cambiamenti del mercato, investire costantemente in tecnologie all'avanguardia e processi produttivi efficienti, superare le difficoltà e contribuire alla ripartenza dell’economia.

Ma è anche grazie ad una squadra di collaboratori seri e capaci, professionisti con un forte attaccamento all’azienda che la Zago S.r.l. ha raggiunto in questi 50 anni importanti risultati.

“Portatemi via la mia gente e lasciatemi le aziende vuote e presto l’erba crescerà sul pavimento dei reparti. Portatemi via le aziende e lasciatemi le persone con cui lavoro e presto avrò aziende migliori di prima.” (Andrew Carnegie)

La storia di successo di Zago S.r.l. è la storia dell'industria italiana che si distingue nel mondo. È un esempio di come l'eccellenza, l'impegno e la passione possano trasformare un'azienda in una realtà di successo duraturo.

A 50 anni dalla sua fondazione, Zago S.r.l. guarda al futuro con fiducia, pronta ad affrontare nuove sfide e a scrivere nuovi capitoli di successo nell'industria italiana all’insegna dello slogan “I nostri traguardi sono le nostre partenze”.

I servizi di Zago S.r.l.

Zago S.r.l., con sede a Villorba (TV), sedi operative Milano, Firenze e Padova, opera in tutto il territorio nazionale e all’estero. È specializzata nel settore elettrico ed idraulico, offre una vasta gamma di servizi per le piccole, medie e grandi aziende. Si distingue per competenza nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti e sistemi elettrici civili e industriali, fornendo soluzioni personalizzate per le specifiche esigenze di ogni cliente.

