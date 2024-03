Tennis, concluso il torneo di 3^ ad Altivole: vincono Marco Sommacal e Alessia Dolce

Ad Altivole si è concluso il 3° torneo regular provinciale singolare maschile e femminile fino ai 3.1. Damiano Baggio ha condotto in porto la competizione con 123 concorrenti. Nel maschile l'Under 16 Marco Sommacal del Tc Belluno si è imposto sull'Under 18 pordenonese Pietro Marchesin al terzo set.

Dietro di loro l'Under 16 Amedeo De Checchi del Tc Padova e Fabio Visotti dell’Altivole, autentica sorpresa del seeding con sei vittorie. Con 5 Leonardo Trivellato under 16 padovano del Tc San Paolo, che da 4.1 è arrivato fino al cospetto dei migliori players della terza. Nel femminile Alessia Dolce del Latisana in finale stoppa la corsa di Giorgia Simonetta Ceciliot del Linus di Pordenone. Bronzi per Bordea Eliza-Anamaria e per Giorgia Spolaor dell’Eurosporting Treviso. In evidenza Marta Grigio del Tcvo di San Vendemiano; con 3 Uliana Vyntu del Pedavena e Anna Fantin del Plebiscito.

Tornei in corso

Fino al 19 marzo da Panatta in scena i migliori giocatori della 3^ categoria. Competizione giunta alle semifinali che si terranno Lunedì alle 18.00. Fino al 26 Marzo al Park di Villorba Torneo Open maschile, con 2mila euro di montepremi. Sono 96 i giocatori coordinati da Nadia Schiavon. Fino al 31 marzo, infine, a Vedelago c’è l’Alpe Adria con 114 players.

Iscrizioni aperte

A Castelfranco il 23 e 24 marzo Rodeo di 3^ categoria femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 21 marzo. A Mogliano 23 e 24 Rodeo di 4^ maschile e femminile. Iscrizioni entro le ore 12 del 21 marzo dirige Angelo Kraul. A Motta di Livenza 23 e 24 Rodeo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 21 marzo. Dirige Maurizio Epifano.