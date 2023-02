Serie A2 femminile, tripudio Ponzano: il Derby di Marca è suo

Vittoria che vale tanto oro quanto pesa per la Posaclima Ponzano nel Derby di Marca contro la Podolife Treviso. Finisce 61-54 al termine di 40 minuti intensi e combattutissimi. Con questa vittoria le ragazze di Gambarotto si portano a 10 punti staccando la Valbruna Bolzano sconfitta a Udine mentre la Podolife Treviso perde una battuta importante per restare agganciata al treno playoff.

La partita - L’aria di derby si sente tutta: l’inizio è per la NPT che con Rosset e Egwho apre il match sul 0-5. Capitan Gobbo sveglia la Posaclima che con Pertile e Tivenius produce un controparziale di 7-0 che accende la sfida. I liberi di Bianchi e la tripla di Iuliano portano Ponzano sul +7: il primo periodo si chiude sul 17-11.

L’intensità è altissima: e lo spettacolo non manca: tripla di Ramò e tripla di Valli. Diodati dalla lunetta riavvicina Treviso, ma Mioni si fa trovare pronta per l’appoggio del 22-16. Varaldi risponde all classe di Macarena Rosset (9 punti a metà gara) e la seconda tripla di Valli vale il +5 (27-22) a metà periodo. Gli ultimi giri di lancette sono in favore della Podolife che con Gini trova la tripla del pareggio proprio sulla sirena di metà gara. Si va al riposo sul 29-29.

Il secondo tempo inizia con un tiro libero di Rosset per un tecnico fischiato a coach Gambarotto nei corridoi, ma la Posaclima rientra con grande garra: 8-0 di parziale e +7. Zagni prova a guidare la rimonta ma Capitan Gobbo si prende il proscenio con 4 punti di fila. Il terzo quarto si chiude con la clamorosa tripla di Mioni per il 47-41.

Vespignani e Volpato accorciano il divario ma il jumper di Tivenius riaccende il Palacicogna. La partita è una battaglia: Rosset ritrova il canestro che vale il pareggio a quota 49. La risposta arriva da Pellegrini che infila una tripla dall’angolo che lancia la Posaclima nel rush finale.

Zagni segna il -1, ma il gioco da tre punti di un’eroica Bianchi (11) riporta le biancoverdi sul +4 (55-51) con 90 secondi da giocare. Vespignani con la tripla riavvicina la NPT, ma è l’ultimo sussulto: Bianchi e Pellegrini sono freddissime dalla lunetta! Finisce 61-54: il derby è di Ponzano!

Il tabellino di POSACLIMA PONZANO – PODOLIFE TREVISO 61-54. Progressione Parziali: 17-11; 29-29; 47-41;

POSACLIMA PONZANO: Bianchi 11, Tivenius 7, Gobbo 9, Pertile 5, Iuliano 6, Mioni 5, Varaldi 2, Valli 6, Pellegrini 8, Favaretto. N.e.:Rosar. All.: Gambarotto

PODOLIFE TREVISO: Zagni 9, Vespignani 10, Egwho 4, Rosset 11, Gini 7, Diodati 4, El Habbab 2, Amaniglia, Ramò 5, Volpato 2. All.: Iurlaro