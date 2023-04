Serie B: La Rucker è campione provinciale under 19 silver

La Rucker Academy U17 ha superato una coriacea Vedelago (prima del girone A) in semifinale vincendo la finalissima contro l’OlimpiaSile.

La gara si è giocata a Silea, con il “tutto esaurito” e in un ambiente caldo, rumoroso e corretto che ha spinto le squadre in campo a dare il meglio. Ne è scaturita una gara avvincente, degna di una finale con la F maiuscola. In stagione le squadre erano sull’1-1 e questa era la gara che avrebbe stabilito la squadra campione provinciale.

I ragazzi dei coach Mazzariol, Mainenti e Vettorel hanno da subito preso un piccolo vantaggio e l’hanno mantenuto fino a metà secondo quarto,un divario di 12 punti prontamente ricucito quasi totalmente dall’OlimpiaSile con le squadre che sono andate all’intervallo sul 36-40.

A inizio terzo quarto la squadra di casa si porta sul -2, da quel momento la difesa bianconera stringe le maglie e segue al meglio il piano partita, bloccando le principali bocche da fuoco avversarie, controllando i rimbalzi, leggendo con lucidità le situazioni offensive e dilatando il vantaggio mantenendolo fino alla sirena finale.

Nicola Mazzariol: “Mai come ieri sera l’MVP è stata la squadra, che ha saputo lavorare come un collettivo, con tutti i giocatori che si sono saputi rendere importanti in qualche aspetto del gioco mantenendo un’intensità che alla lunga ha sfiancato gli avversari. Oltre al titolo di un campionato giocato sotto età, spero che i ragazzi abbiano incamerato anche la consapevolezza di quanto sia divertente ed efficace giocare insieme. Voglio ringraziare tutti i 19 ragazzi che compongono il gruppo (perché sono stati tutti importanti durante la stagione per raggiungere l’obiettivo) per la vittoria e per il bel campionato giocato”.

Olimpia Sile-RUCKER 60-75 (18-20; 36-40; 48-57)

RUCKER: Mantesso 13 , Gobbo 11, Durante 6, Trentin 12, Maccarrone 3, Casagrande 7, Zanette 5, Biffis 14, Tajariol 4, Drioli, Colomberotto, Tidona. All. Mazzariol