Eccellenza, terza vittoria di fila per la Liventina Opitergina

LIVENTINA OPITERGINA - FAVARO 2-1

Liventina Opitergina (4-3-1-2): Plechero, Saramin (39' st Lo Casto), Tinazzi, Salomone, Cotali, Benedetti, Fuxa (41' pt Serafin), Fiorin (28' st Tagliapietra), Morbioli, De Poli, Gashi (39' st Lo Casto, 41' Bergamo). All. Zulian.

Favaro (4-3-3): Maggio, Carlon (28' st Vianello), Zamengo, Cossalter, Faggian (8' pt Ginocchi), Fido, Canaj (43' st Del Basso), Bellia, Radoni (42' st Pieretto), Siega (36' st Dordit), Dell'Andrea. All. Giuman.

Reti: pt 16' Siega, 22' Benedetti; st 42' Tagliapietra.

Arbitro: Gobbo di Padova (assistenti Caminotto di San Donà di Piave e Fietta di Bassano del Grappa).

Note: espulso Benedetti al 39' del st somma di ammonizioni. Ammoniti Bellia, Cossalter, Fiorin. Angoli 2-4. Recuperi pt 2', st 5'. Spettatori 200 circa.

Oderzo. Terza vittoria di fila per la Liventina Opitergina che in rimonta e in inferiorità numerica batte 2-1 un coriaceo Favaro: vantaggio biancoverde con Siega, immediato pari locale con Benedetti che poi si fa espellere, nei minuti finali Tagliapietra sigla il gol decisivo. Tre punti di vitale importana per i padroni di casa che continuano a risalire la classifica e si avvicinano così alla zona playoff.

Solito 4-3-1-2 per la LeO, in divisa bianco-rosso-verde: confermata in toto la squadra che ha battuto l'UBC, De Poli gioca dietro le due punte Gashi e De Poli. Maglia biancoverde per il Favaro, in campo con il 4-3-3: sulla fascia sinistra c'è l'ex Dell'Andrea. Si rende subito pericolosa la squadra di mister Giuman con un tiro da oltre 25 metri di Zamengo, Plechero si rifugia in corner. La LeO si vede al 6' con Gashi che con una bella azione personale scappa via sulla fascia, entra in area dove potrebbe anche andare al tiro, serve invece De Poli quando ormai è troppo tardi e la difesa si è riposizionata. Al 16' il Favaro si porta in vantaggio: traversone dal centro sinistra di Bellia e incornata vincente di Siega che beffa i due centrali di casa. Non tarda ad arrivare il pareggio dei padroni di casa: al 22' sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Gashi la palla arriva a Benedetti che se la aggiusta e trafigge Maggio da distanza ravvicinata. Al 32' punizione di Dell'Andrea, colpo di testa di Cossalter alto non di molto. In campo c'è un buon Favaro che nonostante l'ultimo posto in classifica gioca una partita gagliarda: al 35' contropiede 3 contro 2 affidato a Radoni, il quale avanza fino al limite dell'area e poi calcia alto, non servendo Bellia e Dell'ndrea. La Liventina Opitergina torna a farsi viva nel finale di tempo con Tinazzi, il quale si mette in proprio partendo dall'out di sinistra, va al tiro non trovando di poco la porta. Il primo tempo praticamente termina qui.

13' punizione dalla sinistra, Ginocchi anticipa il possibile tap-in di Salomone. Sul corner seguente calciato da Gashi il difensore ex Mestre, sul primo palo, colpisce in pieno una clamorosa traversa. Il più pericoloso del Favaro è capitan Siega, al 23' esplode il destro dai metri, bella parata di Plechero. Il secondo tempo vede la LeO spingere maggiormente mentre i biancoverdi, dopo un avvio di partita aggressivo, si difendono con ordine per tenere un punto che non sarebbe da buttare. La partita si trascina per diversi minuti sena nessuna emozione fino al caldo finale: al 40' un fallo a metà campo costa a Benedetti il secondo giallo e l'inevitabile espulsione. La LeO però, nonostante l'uomo in meno, due minuti più tardi si porta in vantaggio con Tagliapietra che da due passi incorna in rete il cross dalla sinistra di Cotali che era sgusciato in area. Il Favaro nei minuti di recupero si divora il pareggio in mischia con Ginocchi, il uale calcia sul fondo da sei metri.