Eccellenza, battuta d'arresto interno per la Godigese

GODIGESE-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 1-3

GODIGESE: Bisetto, Dell’Andrea, Pilotto, Pinton, Rizzi, Baggio, Favero (9’ s.t. Parise), Donà (38’ s.t. Barbieri), Pozzebon, Oudahab (46’ s.t. Shukolli), Garbuio (22’ s.t. Djibril). A disp. Gottin, Alessio, Bedin, Miniati, Parolin. All. Conte.

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Piva, Girardi, Scremin, Beccaro (3’ s.t. Stevanin), Zantomasi, Buson, Regazzo (39’ s.t. Vasic), Volpato, Cappella, Barichello (22’ s.t. Tescaro), Tronco (33’ s.t. Murataj). A disp. Cherubin, Santi, Scappin, Marangoni, Sartori. All. Ferronato.

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto.

RETI: 3’ p.t. Buson, 4’ p.t. Donà, 30’ s.t. Cappella, 45’ s.t. Parise (autogol).

NOTE: Spettatori 180 circa. Espulso al 40’ s.t. Dell’Andrea per fallo da ultimo uomo. Ammoniti Favero, Oudahab, Garbuio, Girardi, Barichello e Tronco. Recuperi: 2’ e 4’.

Avvio bruciante degli ospiti, che al 3’ mettono subito la freccia su azione di corner: traversone a centro area, ponte di Zantomasi e stoccata vincente di Buson. La Godigese non ci sta e sul ribaltamento di fronte rimette subito il risultato in equilibrio: azione ficcante lungo l’out di destra, cross in mezzo e conclusione perfetta di Donà. Il match resta in equilibrio fino alla mezzora della ripresa, dopodichè torna avanti l'UBC. Al 30' Rizzi sbaglia un disimpegno, seCappella che trafigge il portiere. La Godigese prova a reagire ma allo scadere si fa del male da sola con un autogol di testa di Parise sugli sviluppi di un corner.

.