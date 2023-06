Eccellenza, diverse novità di mercato per il Portomansuè

Primi due innesti per il Portomansuè che annuncia l'arrivo dell'attaccante Andrea Agostini e del difensore centrale Petar Kostadinovic dal Liapiave.



Classe '96, Agostini ha giocato per quasi tutta la carriera con la maglia rossoblu del Vittorio Falmec SM Colle. Nell'ultima stagione con il Liapiave ha segnato 8 gol in 32 presenze. Classe '92, Kostadinovic ha invece militato recentemente con Liventina, Dro e Trento,



La società inoltre comunica altri 2 rinnovi per l'anno 2023/2024. saranno ancora in biancoverde l'esterno Tiberio Granati e il difensore centrale Mattia Pessot