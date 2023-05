Eccellenza, Francesco Feltrin è il nuovo ds dell'Eclisse Carenipievigina

Parte un nuovo corso per l'Eclisse Carenipievigina che come scritto nei giorni scorsi ha salutato dopo 8 anni il ds Fabio De Martin e l'intero staff tecnico di mister Alessandro Ferro dopo solo una stagione invece.

La novità ufficiale è l'arrivo di Francesco Feltrin: l'esperto allenatore classe '58, dopo una lunga carriera e tante soddisfazioni (memorabile il periodo all'Union Pro), lascia la panchina per passare dietro la scrivania in quanto sarà il nuovo direttore sportivo. Per quanto riguarda la guida tecnica si va verso la promozione di Omar Moschetta dal settore giovanile, reduce dal terzo posto nel girone E con gli Allievi Regionali.