Eccellenza, il Portomansuè parte con rinnovate ambizioni

E' stato presentato stasera nella consueta location della residenza del dirigente Mansueto Dalla Nora il Portomansuè 2023/2024. Come da tradizione sono state svelate la Prima Squadra e la Juniores alla presenza dei sindaci Leonio Milan e Andrea Susanna, rispettivamente per Mansuè e Portobuffolè.

I biancoverdi, realtà ben consolidata nel torneo di Eccellenza, arrivano da un ottimo terzo posto e da una semifinale playoff, punto più alto della recente storia del club. La società anche per la prossima annata punta decisamente in alto, mettendo nel mirino quella Serie D mai raggiunta, pur sapendo che la concorrenza come sempre sarà molto agguerrita e che il fatto di vedere due piccoli paesi nei vertici del calcio regionale è già motivo di vanto.

Lo staff tecnico ha visto in primis un cambio alla direzione sportiva: salutato Carlo Casagrande, passato al Conegliano, il Portomansuè si è affidato a Fabio De Martin, negli ultimi anni all'Eclisse Carenipievigina. Confermato l'allenatore Marco Marchetti e il vice Stefano Merlo, si cerca un preparatore dei portieri per completare l'organico.

A livello di rosa confermato un bel numero sia tra i più esperti (Colombera, Pramparo, Grandin, Nicoletti, Filippini e Granati) che tra i giovani come Pavarini, Ruggiu e Tomasella. Sette invece gli acquisti: il centrale Petar Kostadinovic dal Liapiave, il terzino Matteo Fornaseri dalla Godigese, il mediano Thomas Dalla Vedova dall'Eclisse Carenipievigina, la mezzala Abdul Aziz Barra dalla Godigese, le punte Alex Alcantara dal Portogruaro, Florin Gurgu dal Maniago Vajont e Andrea Agostini dal Liapiave. Manca solo un portiere per completare l'organico, a cui sono aggregati Niccolò Cesca e Luca Dumitrescu dalla Juniores.

PORTIERI

Alessandro Ruggiu (2003)

DIFENSORI

Nicholas Pramparo, Luca Colombera, Manuel Pavarini (2004), Mattia Pessot, Matteo Fornaseri (2004), Petar Kostadinovic, Luca Migotto (2005), Marco Zanin (2005).

CENTROCAMPISTI

Enrico Grandin, Matteo Nicoletti, Tiberio Granati, Abdoul Aziz Barra, Thomas Dalla Vedova.

ATTACCANTI

Alberto Filippini, Claudio Tomasella, Andrea Agostini, Alexander Alcantara Leyba, Serban Florin Gurgu.

STAFF TECNICO

Allenatore: Marco Marchetti

Vice allenatore: Stefano Merlo

Direttore sportivo: Fabio De Martin

Team Manager: Edi Pezzutto

Fisioterapisti: Marco Da Dalt ed Elisa Gaiatto