Eccellenza, l'Eclisse Carenipievigina fa il colpo a Oderzo e batte 3-2 la Liventina Opitergina

LIVENTINA OPITERGINA - ECLISSE CARENIPIEVIGINA 2-3

Liventina Opitergina (4-4-2): Plechero, Saramin, Tinazzi (38' st Akafou), Salomone, Cotali, Benedetti (26' pt Basei), Tagliapietra (45' st Calzone), Fiorin, Morbioli, Fuxa, A. Gashi (42' st Lo Casto). All. Zulian.

Eclisse Carenipievigina (4-2-3-1): Della Colletta, Cazzaro, Basso, Sibilia, Segat, Mognon, Del Prete (22' st De Faveri), D'Arrigo, Janko (17' st S. Gashi), De Zotti (27' st Toffoli), Raccagna. All. Moschetta.

Reti: pt 19' Janko, 27' De Zotti, 30' Gashi; st 6' Janko, 12' Tagliapietra.

Arbitro: Duranti di Trento (assistenti Tosello di Castelfranco e Gherela di Portogruaro).

Note: espulsi Sibilia al 28' del st e Fuxa al 34' del st. Ammoniti Cazzaro, Sibilia, Plechero, Raccagna. Angoli 2-8. Recuperi pt 3', st 5'. Spettatori 150 circa.

Oderzo. Oderzo. Con un'ottima prestazione l'Eclisse Carenipievigina vince 3-2 sul campo della LeO e si porta a casa tre punti d'oro nella rincorsa salvezza: subito 0-2 con i gol di Janko da due passi e la punizione di De Zotti, accorcia Gashi sempre da fermo, a inizio ripresa Janko firma il tris prima del 3-2 definitivo di Tagliapietra. Vittoria meritata per gli ospiti, i quali hanno mostrato buone trame di gioco e messo in campo maggior voglia rispetto ai padroni di casa, i quali possono anche recriminare per un rigore fallito.

Maglia bianca per la Liventina Opitergina, in campo con quello che è in tutto per tutto un 4-4-2: sulle corsie esterne Fiorin e Tagliapietra, di punta Gashi e Morbioli. Divisa rossa per l'Eclisse Careniepievigina, schierata con un 4-2-3-1: diga mediana formata da Sibilia e D'Arrigo, larghi Del Prete e Raccagna, De Zotti a supporto di Janko. Prima palla gol al 13': Morbioli riceve palla, salta Cazzaro e calcia sul primo palo, Della Colletta è attento e mette in angolo. Alla prima conclusione l'Eclisse Carenipievigina si porta in vantaggio: sugli sviluppi di un angolo la formazione di mister Moschetta gioca rapidamente palla a a terra, il passaggio decisivo lo confeziona De Zotti che offre un assis d'oro a Janko, il quale con facilità mette in rete da due passi. Piove sul bagnato per la Liventina Opitergina che pochi minuti perde per infortunio il capitano Benedetti, al suo posto entra Basei. Nel complesso è una partita bruttina, con tantissimi falli fischiati dall'arbitro che non permettono lo sviluppo del gioco. Al 27' arriva il raddoppio dell'Eclisse Carenipievigina: calcio di punizione dai 20 metri, De Zotti prende la mira e mette in rete a mezza altezza. I padroni di casa si scuotono e tre minuti più tardi accorciano le distanze: Morbioli si procura una punizione dal limite, alla battuta va Gashi che col mancino insacca a fil di palo, lasciando di sasso il portiere. La partita continua in ogni caso a essere molto spezzettata, si rivede l'Eclisse al 41' quando Janko fa da torre per Sibilia, il quale da posizione interessante calcia però altissimo.

Al 3' Basso serve Raccagna che da posizione interessante mette in mezzo un tiro-cross su cui però non ci arriva Janko. Passano pochi minuti e l'Eclisse Carenipievigina si porta sul 3-1: sugli sviluppi di un corner la sfera arriva a Sibilia il quale cross in mezzo, svetta Janko e 1-3. All'8' De Zotti interviene su Saramin, rigore netto per l'arbitro: dal dischetto tira Gashi, Della Colletta respinge e sulla ribattuta Tagliapietra non inquadra lo specchio. I padroni di casa in ogni caso accorciano al 12': cross di Gashi, tira Morbioli, Della Colletta ci metta una mezza, in tap-in va Tagliapietra che stavolta mette in rete. La partita è apertissima: al 22' il neo entrato Shaban Gashi allarga sulla destra per Del Prete che stoppa e tira sul primo palo, Plechero mette in angolo. Con la LeO in avanti si aprono spazi in contropiede per gli ospiti: al 27' il neo entrato De Faveri scappa sulla destra, prova poi un tiro a giro che si perde di poco sul fondo. La partita rischia di cambiare un minuto dopo quando l'arbitro manda anticipatamente sotto la doccia Sibilia dopo una parola di troppo nei suoi confronti: il vantaggio numero dei padroni di casa in realtà dura poco perchè al 34' Fuxa interviene duro su D'Arrigo e anche per lui arriva il rosso diretto. Mancano ancora parecchi minuti ma non succede praticamente più fino al triplice fischio dell'arbitro.