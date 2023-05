Eccellenza, la Godigese continua a inseguire il sogno Serie D a Noale

La Godigese scenderà in campo domenica per continuare a coltivare il sogno della Serie D: i ragazzi di mister Molinari dopo aver battuto domenica scorsa 3-2 il Portomansuè, proveranno a fare una nuova impresa a Noale con la Calvi.

I biancocelesti scenderanno infatti in campo ancora con l'obbligo della vittoria, in quanto peggio piazzati in campionato. Chi passà troverà nel primo turno degli spareggi nazionali la vincente dei playoff del girone A di Eccellenza lombarda.

Il fischietto designato è Michele Liviero della sezione di Vicenza, il quale ha già diretto la Godigese quest'anno in due occasioni (Godigese-UBC 3-1 e Godigese-Treviso 1-0), entrambe favorevoli.