Eccellenza, la Prodeco Montebelluna si affida ad Angelo Vernucci

Prodeco Calcio Montebelluna è lieta di annunciare Angelo Vernucci come nuovo allenatore della prima squadra a partire dalla prossima stagione.



Angelo Vernucci ha iniziato la sua carriera calcistica nei settori giovanili di Treviso, Milan e Venezia, dimostrando un talento precoce. Ha giocato in Serie B con il Venezia e ha acquisito esperienze significative in squadre di Serie C2 e Serie D. Dopo il ritiro, ha intrapreso la carriera di allenatore nel settore giovanile, sviluppando competenze tecniche e tattiche.



"Siamo convinti che Angelo sia l'aggiunta perfetta per guidare la nostra prima squadra verso nuovi successi - ha commentato la società - con una carriera di successo sia come calciatore che come allenatore nel settore giovanile, Angelo Vernucci apporterà la sua esperienza e passione al nostro club. In bocca al lupo mister per questa nuova avventura".