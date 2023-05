Eccellenza, la Prodeco Montebelluna ufficializza il nuovo direttore generale

Archiviata la retrocessione in Eccellenza dopo un ventennio in Serie D, la Prodeco Montebelluna inizia a riorganizzarsi in vista della prossima stagione.

I biancocelesti hanno ufficializzato ieri il nuovo direttore generale Marco Cecchet, nelle ultime stagioni responsabile tecnico del settore giovanile montebellunese. "La nomina sottolinea la sua volontà di continuare a promuovere lo sviluppo e il successo dei giovani calciatori all'interno del club", fa sapere la società.

Quanto alla panchina della squadra è praticamente certo l'addio di Francesco Bordin. Per la successione c'è l'ipotesi interna con il fresco campione regionale dei Giovanissimi Angelo Vernucci.