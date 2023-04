Eccellenza, la presentazione della penultima giornata

Penultimo turno nel campionato di Eccellenza con il Treviso pronto ormai a stappare lo spumante.

I biancocelesti, dopo la fondamentale vittoria con la Liventina, sono ora attesi dal Liapiave degli ex Cattelan e Paladin. La squadra di Cunico con i tre punti sarebbe sicura della promozione in Serie D ma potrebbe anche bastare un passo falso della Calvi Noale con il Limana Cavarzano. Si prevede un vero e proprio esodo dei tifosi trevigiani al Giol di San Polo.

La Godigese continua a inseguire un piazzamento nei playoff: i ragazzi di Molinari, quarti con 61 punti, non possono permettersi passi falsi sul campo di un'Arcella in piena lotta salvezza. Situazione quasi identica per l'Opitergina, costretta a vincere a Caorle per non vedere aumentata la forbice di punti che non permetterebbe ai biancorossi di accedere agli spareggi promozione.

Il Vittorio Falmec SM Colle, in crisi nera, affronterà invece una United Borgoricco Campetra che si gioca le ultime chance di accedere ai playoff.

Guardando invece alla parte bassa sono praticamente tutti scontri diretti le partite rimanenti. L'Istrana, dopo un campionato abbastanza tranquillo, è piombato nell'incubo playout e se la vedrà con un Sandonà che cerca i playoff. Ultimissima spiaggia per la Liventina che deve solo vincere con la retrocessa Robeganese e sperare in una serie di risultati favorevoli per evitare la retrocessione diretta. Puntano infine al bottino grosso Eclisse Carenipievigina e Giorgione, le quali se la vedranno con Piovese e Spinea: per la squadra di Pieve di Soligo i tre punti sono d'obbligo contro i padovani che vengono tenuti a galla solo dalla matematica. Scontro diretto da cuori forti per i castellani che potrebbero festeggiare una salvezza che per le tante vicissitudini extra campo vissute sarebbe una vera impresa.