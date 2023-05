Eccellenza, rivoluzione nello staff tecnico dell'Eclisse Carenipievigina

Con colpo di spugna la dirigenza dell'Eclisse Carenipievigina ha rivoluzionato l'intero staff tecnico della squadra giallo-ross-blu.

In primis è addio con il ds Fabio De Martin dopo 8 anni, il quale come già scritto ieri è passato al Portomansuè. Dopo solo una stagione invece si separano le strade con il tecnico Alessandro Ferro, il quale potrebbe tornare nel bellunese per allenare il Cavarzano. Con lui salutano anche il vice Vanni Berlese e il preparatore atletico Nicola Carazzai.