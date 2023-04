Eccellenza, stasera le ultime 3 partite del 38° turno

Si disputeranno stasera le ultime tre gare del 38° turno del campionato di Eccellenza, torneo su cui ha messo una serie ipoteca il Treviso dopo la vittoria in extremis di sabato scorso.

Derby all'Opitergium alle 16.30 tra i biancorossi di casa e l'Eclisse Carenipievigina. L'Opitergina deve vincere per continuare a coltivare le ambioni playoff, idem gli ospiti che cercano i punti per ottenere la salvezza diretta senza passare per l'inferno dei playout. A Pieve di Soligo all'andata vinse 2-1 la squadra di Bodo.

A scendere in campo in seguito sarà il Liapiave, impegnato alle 18 a San Donà di Piave. La squadra di mister Zoppas è da tempo fuori da ogni discorso per la zona playoff ma sta comunque onorando fino alla fine il campionato. Domenica prossima il Lia ospiterà proprio il Treviso: sarà passerella o gara vera?

Infine il Vittorio Falmec, ormai privo di obiettivi reali, ospita uno Spinea che invece necessita assolutamente di punti per evitare la retrocessione diretta. Fischio d'inizio alle 20.30, arbitra Carraro di Padova.

Il programma completo delle partite e degli arbitri designati:

Opitergina - Eclisse Carenipievigina (ore 16.30): Moroso di Venezia

Sandonà - Liapiave (ore 18): Crivellaro di Legnago

Vittorio Falmec SM Colle - Spinea (ore 20.30): Carraro di Padova