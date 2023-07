Il Mareno Gialloblu ai nastri di partenza della Terza Categoria

A 10 anni esatti dalla propria fondazione il Mareno Gialloblu posa l’ultima pietra del proprio lungo progetto sportivo, annunciando ufficialmente che nella stagione sportiva 2023/2024 la città di Mareno di Piave tornerà ad avere una propria prima squadra.



Ai nastri di partenza del prossimo campionato di Terza Categoria, la società marenese si presenterà con una formazione molto giovane, quasi interamente composta da ragazzi Under 23, costruita soprattutto allo scopo di dare continuità a quella formazione juniores che, nella stagione sportiva 22/23, ha davvero ben figurato nel contesto del difficile campionato regionale, conquistato sul campo grazie al successo del titolo provinciale ottenuto nell’annata precedente.



Una scelta, quella maturata dalla società marenese, per certi versi logica e perfettamente in linea con la propria breve ma intensa storia, caratterizzata dall’implementazione, biennio dopo biennio, di tutte le categorie: alla base ci fu infatti la scuola calcio, a cui si sono via via affiancati dapprima gli Esordienti, poi i Giovanissimi, gli Allievi, la Juniores e infine, per l’appunto la Prima Squadra, per un totale aggiornato ad oggi, di oltre 200 tesserati.



A sottoscrivere la proposta del presidente Mauro Da Re, tutta la dirigenza della società marenese, formata da un gruppo di persone ampio ed estremamente affiatato che, aldilà di questa importante novità, continuerà in ogni caso a lavorare su quel progetto giovanile, che resterà sempre e comunque il vero e proprio perno su cui la società continuerà a poggiare tutte le proprie forze.



Di seguito lo staff tecnico della squadra:

Mister: Pinton Nicola

Preparatore portieri: Bolgan Francesco

Ds: Pillonetto Elvis

Team manager: Celotto Leonardo

Dirigenti accompagnatori: Allini Egidio, Celotto Mirco, Gatti Sandro

Addetti all’arbitro: Bon Renzo, Salvador Vittorio

Dirigenti: Bettiol Lucio, Celotto Giorgio, Dal Cin Natale, Fava Massimo, Franceschin Michele, Modolo Stefano, Padoan Gianluigi, Tonon Angelo, Tonon Celestino, Zanchetta Vincenzo.