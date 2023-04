Il Treviso resta al Tenni e non si trasferisce a Monigo

Alla luce dei rumors circolati negli ultimi giorni, Benetton Rugby e Treviso FBC 1993 tengono a precisare che non sono in corso conversazioni o lavori congiunti tra le parti coinvolte finalizzati alla futura condivisione dello Stadio di Monigo come possibile sede delle partite casalinghe delle rispettive squadre.

Altresì entrambe le società tengono a sottolineare la propria soddisfazione circa le corrispondenti concessioni dei relativi impianti sportivi anche in relazione alle specifiche necessità individuali.