Il Treviso riparte da Michele Florindo: presentato il tecnico che allenerà i biancocelesti in Serie D

Michele Florindo è il nuovo allenatore del Treviso: l'ex mister di Adriese e Desenzano Calvina guiderà i biancocelesti nel prossimo torneo di Serie D. Il tecnico 43enne è stato ufficialmente presentato pochi minuti fa nella sala stampa dello stadio Tenni.

A fare gli onori di casa il presidente onorario Giuseppe Lucchese: "La scelta è stata fatta dal direttore generale in condivisione con la società, era la figura più idonea per porseguire i nostri obiettivi. Scelta è ricaduta su allenatore giovane, ha esperienza nella categoria, abbiamo pensato alla scheda anagrafica perchè vogliamo sposare le idee di un giovane con una società storica. Abbiamo sudato sette camice per arrivare qui, dopo aver fatto tanta fatica speriamo proprio in una risposta dagli spalti. E' un augurio ma ho la sensazione che sarà una certezza".

"In tre giorni la società ha rotto il silenzio che era solo apparante - ha aggiunto il dg Attilio Gementi - sotto stava lavorando in modo attento e oculato. Nulla nasce per caso ma arriva dalla programmazione. Mister Florindo può dare molto, tutti abbiamo condiviso la sua candidatura: può essere la figura giusta per il programma che abbiamo in mente per quest'anno. Preparatore atletico, portieri e team manager restano quelli dell'anno scorso, arriverà un nuovo allenatore in seconda. Vogliamo portare il Tenni a un certo livello di pubblico, è un obiettivo di tutta la società: me l'ero posto quando sono andato a Trento e lo ripropongo qui".

Grande entusiamo per mister Michele Florindo: "Non vedo l'ora di cominciare. ci sarà da lavorare molto.Ci sono qui tante persone che cercheranno di metterci nelle condizioni di poter rendere al meglio. La squadra sarà costruita per stare nella metà sinistra della classifica, sarà un campionato di crescita di tutto il gruppo di lavoro. Si scende in campo per portare punti ogni domenica, sarà sempre dura. Dalla squadra mi aspetto che prenda le mie caratteristiche da allenatore, che suda la maglia, cercando di primeggiare da un punto di vista dell'atteggiamento. E' da qui che parte la crescita e la coesione del gruppo. Ripartiamo da una difesa a 4, questo è sicuro. Ritorno in un girone ancora più agguerrito dal punto di vista tecnico, sarà un campionato di un livello altissimo sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista agonistico. Arrivo qui dopo un percorso di crescita importante fatto in altre realtà, penso di avere la giusta preparazione ed esperienza, un premio per quanto ho fatto: cercheremo di scrivere nuove pagine per il Treviso. Sarà bellissimo lavorare per una città come questa e per i tifosi, sono molto orgolioso e non vedo l'ora di cominciare. Andremo a inserire giocatori pronti per la categoria e anche giovani freschi, è una categoria molto dispendiosa dal punto di vista fisico. Aver avuto Ulivieri come allenatore mi ha fatto crescere e pensare il calcio in manierà molto più ampia rispetto a come lo vedevo, come tecnico mi piace molto Klopp. Ho conosciuto tantissime persone in giro per l'Italia nella mia carriera da giocatore, sono riuscito a costruire un bagaglio di esperienze che mi aiuterà molto. Per quanto riguarda i fuoriquota ho chiesto al direttore un portiere, due terzini e un centrocampista".