Promozione, due arrivi per il Città di Paese

Nonostante la classifica decisamente complicata il Città di Paese ha operato due movimenti di mercato in entrata.

Sono infatti arrivati in giallo-bianco-blu il centrocampista classe 2003 Giacomo Dal Bo, ex Condor e Union Pro, e l'attaccante classe 2004 Vittorio Maso, ex Fontane e Villorba.

Tre invece le partenze: il difensore Giovanni Caratazzolo al Montello, l'attaccante Alessandro Pozzebon al Longaronealpina e Alberto Scarpa all'Altobello Aleardi Barche.