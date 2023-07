Promozione, presentato ieri sera a Castagnole il nuovo Città di Paese

E' stato presentato ieri sera presso gli impianti sportivi di Castagnole il Città di Paese che per il secondo anno di fila affronterà il torneo di Promozione. La società del presidente Baldissera nell'ultima stagione è riuscita a salvarsi in extremis grazie a un rush finale che le ha permesso di evitare la coda dei playout.

Alla guida della squadra, dopo la conduzione a interim di Riccardo Ceolin, è arrivato Gianluca Piatto, reduce dalla lunga avventura tra settore giovanile e prima squadra dell'Union Pro. Pochi e mirati gli innesti della rosa che vede la conferma di parecchi elementi del gruppo storico: il difensore Leonardo Scandiuzzi dal Treviso, i centrocampisti Matteo Bottacin e Vittorio Filippetto da Union Pro e Fulgor Trevignano, gli attaccanti Alberto Scarpa e Alessandro Delaini da Fossalta Piave e Altino.



"Posso dire di essere molto sodisfatto della società che fin da subito mi ha fatto sentire a proprio agio - ci dice mister Piatto - contribuendo in modo importante a mantenere gran parte della squadra ed aggiungendo dei nuovi elementi che si possano amalgamare assieme. Ripartiremo dalla fine del precedente campionato , con la stessa voglia e passione che ha permesso la giusta salvezza ad un gran gruppo che riteniamo sia fondamentale per ripartire. L’obiettivo sicuramente sarà quello della salvezza, sapendo fin da subito che sarà dura avendo in girone diverse squadre attrezzate ed esperte. Possiamo dire che la squadra è praticamente completa e riteniamo sia pronta per l’inizio fissato per il 1° agosto".

Di seguito la rosa del Città di Paese:

PORTIERI: Mattia Filippetto, Luca Bellio (2004), Michele Zorzi, Andrea Sartori.

DIFENSORI: Giovanni Caratozzolo, Nicola Arpaia, Enrico Filippetto, Matteo Visentin, Leonardo Scandiuzzi (2003), Toussaint Gouba, Simone Zanatta (2004), Marco Drago Ferrante (2004).

CENTROCAMPISTI: Leonardo Vanin, Fabrizio Carniel, Matteo Marchesin, Alessandro Severin (2003), Matteo Bottacin (2006), Vittorio Filippetto (2006), Antonio Toska.

ATTACCANTI: Jacopo Squizzato (2003), Alessandro Pozzebon (2003), Alberto Scarpa, Alessandro Delaini, Alberto Troncon, Claudio Zottarel.

ORGANIGRAMMA E STAFF TECNICO

Allenatore: Gianluca Piatto

Allenatore dei portieri: Riccardo Ceolin

Preparatore atletico: Francesco Stefanelli

Collaboratore: Riccardo Pellegrini

Massaggiatore: Dario Pol

Presidente: Angelo Baldissera

Vice presidente: Tiziano Biondo

Direttore sportivo: Riccardo Ceolin

Segretario: Ennio Piavento

Dirigenti: Enzo Nasato, Agostino Pestrin, Walter Crosato