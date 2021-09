Vittorio Falmec - Union Pro 1926 rinviata per un giocatore positivo

Un giocatore della squadra del presidente Lorenzoni è stato trovato durante la settimana. L'ufficio igiene, per non correre rischi, ha messo in quarantena tutta la prima squadra

L'FC Union Pro 1928 dovrà saltare la prima partita di campionato di Eccellenza che doveva giocare in casa del Vittorio Falmec La gara è stata rinviata a data da destinarsi a causa della positività di un giocatore del Mogliano durante la settimana.

La decisione dell'Ufficio Igiene

L'ufficio igiene, per non correre rischi, ha messo in quarantena tutta la prima squadra e lo staff in attesa di ulteriori verifiche. Al momento lo stop può comportare anche lo slittamento della partita di domenica prossima in casa. Tutta la prima squadra, lo staff e le persone entrate in contatto con il ragazzo dovranno sottoporsi alla profilassi di rito.

A rischio la seconda giornata

La società che ha già avviato i protocolli di sicurezza e avvisato le autorità competenti in fatto di materia Covid, si augura si tratti di un fatto isolato che non infici lo svolgimento del campionato e chiede il massimo riserbo sul giocatore. Di certo c'è che c'è il forte rischio che non si possa disputare nemmeno la seconda di campionato.