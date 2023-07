Tre acquisti in un colpo solo per il Treviso

Il Treviso FBC 1993 rende noto che Gabriel Nunes, Leonardo Raggio e Raffaele Latuchella sono tre nuovi giocatori biancocelesti.



Nunes, centrocampista brasiliano classe 1994, cresce calcisticamente in Brasile. Arriva in Italia nel 2020 militando nel Padova, Siena, Trento, Casertana e Cjarlins Muzane. Vanta oltre 70 presenze fra Serie D e Professionisti.

Raggio, difensore centrale classe 2001, arriva a Treviso dopo essere cresciuto nel vivaio del Genoa (oltre 30 partite in Primavera 1). Nell’ambiente delle prime squadre ha giocato nel Monopoli, nel Lecco, nel Trento e nel Levico Terme.



Latuchella, terzino sinistro classe 2004, arriva dal Genoa nella quale ha fatto tutta la trafila del settore giovanile, collezionando anche 12 presenze in Primavera 2.

“Gabriel e Leonardo sono due giocatori che ho avuto a Trento, tecnici e fisici. Il primo è il classico play mentre il secondo è un difensore centrale. Entrambi hanno esperienza. Dal punto di vista tecnico e della maturità credo possano essere due giocatori interessanti per la nostra rosa” – sostiene il DG Gementi che spende delle parole positive anche su Latuchella – è giovane terzino sinistro che si affaccia per la prima volta in prima squadra, è un giocatore di spinta e credo che nel modulo di mister Florindo faccia a caso nostro ”.

“Diamo il benvenuto a questi tre nuovi giocatori che si aggregheranno al nostro gruppo squadra – ha dichiarato il vice-presidente Enrico De Bernard – auguriamo a tutti e tre una stagione positiva, all’interno della quale possano mettere a servizio della squadra le loro qualità”

Ecco le prime parole di Nunes in biancoceleste “Sono molto felice di essere in un club importante come il Treviso e darò il massimo per questa maglia.

Ringrazio la fiducia della società e del direttore . Credo che i tifosi si possano aspettare un giocatore che lotterà per questa maglia”

“Onorato di far parte di questa società storica – esordisce Raggio che aggiunge – non vedo l’ora di iniziare con gli allenamenti e mettermi subito a disposizione del mister e della squadra”

“Sono veramente felice di aver scelto questa squadra, è un onore vestire una maglia storica come quella del Treviso – sono le prime parole di Latuchella in biancoceleste – non vedo l’ora di iniziare e di conoscere le persone che mi staranno accanto in questa avventura. Vengo per imparare dai miei compagni di squadra più esperti e dal mister con cui ho già parlato. Treviso ha una storia calcistica importante e per me sarà un onore farne parte.”