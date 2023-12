E' un super Treviso: travolto 4-0 l'Atletico Castegnato

TREVISO - ATLETICO CASTEGNATO 4-0

Treviso: Sperandio (75′ Salviato F.), Salviato (56′ Mariutto), Farabegoli, Raggio, Borsato, Simonetta, Nunes, Arcopinto, Lattuchella (67′ Bailo), Posocco (67′ Leite), Gnago (70′ De Respinis). All. Florindo.

Atletico Castegnato: Malaguti, Anelli (46′ Maspero), Tirelli (80′ Bassini), Bortoletti, Pesenti (73′ Bertazzoli), Marrazzo, Randazzo, Pizzoni, Onkony, Rusconi, Gannouni (70′ Menni). All. Guerra.

Marcatori: 4′ Borsato (T), 23′ Arcopinto (T), 32′ Gnago (T), 45′ Posocco (T)

Arbitro: Torreggiani di Civitavecchia, assistenti Gookooluk di Civitavecchia e Bianchi di Roma 1.

Ammoniti: Tirelli.

Spettatori: 1063

Nell’ultima partita casalinga del 2023 il Treviso, reduce dalla vittoria al Bottecchia di Pordenone contro il Chions, affronta l’Atletico Castegnato, 14a in classifica, che arriva da una sconfitta esterna in casa del Montecchio Maggiore, prossimo avversario dei biancocelesti.

Al 4° minuto i biancocelesti trovano immediatamente il vantaggio con Borsato lanciato in porta da un gran assist di Gnago, oggi schierato dal primo minuto. La partita si mette subito nei binari giusti per i padroni di casa ed il giovane classe 2004 trova la prima marcatura stagionale. Al 22′ su un disimpegno sbagliato della difesa del Castegnato, Gnago non trova il gol dopo aver saltato il portiere grazie ad un intervento di Onkony che salva il risultato. Il raddoppio però arriva un minuto dopo sugli sviluppi di un’azione dalla destra, Borsato si invola sulla fascia e mette la palla al centro per Arcopinto che batte Malaguti con un destro secco. Al 32′ i biancocelsti trovano il terzo gol che fa esultare gli oltre mille presenti al Tenni, dalla propria metà campo Raggio lancia Gnago che questa volta non sbaglia e appoggia in rete il momentaneo 3-0. Gli ospiti non riescono a farsi vedere in avanti e faticano a trovare spazi per rendersi pericolosi. Negli ultimi secondi del primo tempo c’è spazio anche per il gol di Posocco che di destro batte il portiere su assist di Gnago trovando il poker. Il primo tempo va in archivio con un minuto di recupero sul risultato di 4-0.

Il secondo tempo riparte a ritmi blandi, il primo tiro in porta arriva al 59′ quando Posocco cerca di sorprendere il portiere con un tiro a giro sul secondo palo, Malaguti non si fa trovare impreparato e para. Il tempo scorre senza grosse emozioni da ambo le parti e al 30′ della ripresa c’è anche spazio per l’esordio in Serie D del portiere Filippo Salviato. Nulla da segnalare nel secondo tempo che scorre senza interruzioni fino al 90°. Sul finale di gara gli ospiti sono sfortunati e non riescono a trovare il gol della bandiera, colpendo il palo a pochi passi dalla porta.