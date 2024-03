Il Treviso torna al successo: travolto 4-0 il Mori S. Stefano

TREVISO - MORI S. STEFANO 4-0

Treviso: Sperandio, Perticone (62′ Salviato), Raggio, Arcopinto (76′ Miccoli), Borsato, Farabegoli Simonetta (68′ Nunes), Mariutto, Meola (87′ Rizzato), De Respinis, Gnago (72′ Sottovia). All. Florindo.

Mori S. Stefano: Zanon, Pozza, Badan, Libera (60′ Pedrotti), Perazzolo, Benedetti (68′ Bortolotti), Comper (68′ Amadori), Santuari, Mendes (80′ Cuzzi), En Naimi, Rech (46′ Buccella). All. Colpo.

MARCATORI: 23′ Raggio (T), 26′ Meola (T), 43′ Simonetta (T), 71′ Gnago (T).

AMMONITI: Meola (T), Badan (M), Miccoli (T).

TERNA ARBITRALE: Arbitro Sig. Massari di Torino, Assistenti Sig.ri Bertaina di Alba e Tuccillo di Pinerolo.

TEMPO GIOCATO: PT 45′, ST 47′.

SPETTATORI: 612

Nella prima gara casalinga di marzo il Treviso incontra il Mori S. Stefano, penultimo in classifica a quota 15 punti. Dopo 3 sconfitte consecutive i padroni di casa scendono in campo con l’obiettivo di riscattarsi e proseguire la corsa play off che li vede momentaneamente al quarto posto in classifica, alle spalle del Bassano. I primi minuti di gara sono di studio tra le due compagini che prendono le misure con il campo che, viste le condizioni atmosferiche degli ultimi giorni e la pioggia continua di oggi, risulta non essere nelle migliori condizioni. Al 17′ la prima occasione per i padroni di casa con De Respinis che riceve un cross dalla sinistra da Simonetta, la conclusione mancina del 18 biancoceleste finisce di poco a lato della porta difesa da Zanon. Al 23′ arriva il vantaggio dei padroni di casa sugli sviluppi di un corner dalla sinistra che trova la testa di Raggio che colpisce e porta il risultato sull’1-0. Tre minuti dopo il Treviso trova nuovamente la via del gol: Gnago serve Meola a centro area che si sistema il pallone e calcia trovando la rete che vale il doppio vantaggio per i biancocelesti. Al 42′ i padroni di casa trovano il terzo gol con Simonetta che sferra un sinistro da dentro l’area di rigore avversaria che si infila sotto l’incrocio dei pali dove Zanon non può arrivare. Il primo tempo va in archivio con il Treviso in vantaggio per tre reti a zero.

La pioggia aumenta d’intensità con l’inizio del secondo tempo ma al Tenni si continua a giocare senza grosse emozioni per i primi venti minuti. Al 71′ il Treviso cala il poker, Gnago riceve palla sulla trequarti e si invola verso la porta avversaria colpendo di sinistro e battendo l’incolpevole Zanon. All’87’ c’è spazio anche per l’esordio di Rizzato tra le fila biancocelesti che prende il posto di Meola. Nel secondo tempo non ci sono altre occasioni importanti e la partita va in archivio dopo due minuti di recupero. Il Treviso torna così a vincere di fronte al proprio pubblico con una gara di sostanza e prosegue la corsa play off insieme alle dirette contendenti. Domenica prossima i biancocelesti saranno impegnati a Campodarsego, mentre torneranno al Tenni il weekend successivo contro la Virtus Bassano.