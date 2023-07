Treviso, ufficializzato lo staff tecnico per la Serie D

Il Treviso FBC 1993 rende noto che è stato trovato l’accordo con i nuovi componenti dello staff tecnico che lavoreranno al fianco di Mister Florindo nella nuova stagione sportiva.



Il vice-allenatore sarà Ignazio Sabella, che vanta una carriera da calciatore fra la Serie C e la Serie D e un passato recente da allenatore sia a livello giovanile (Allievi Nazionali di Mantova e Lumezzane) e diverse stagioni da collaboratore di Mister D’Anna , prima al Chievo Verona (con alcune panchine in Serie A) e poi al Trento.



La seconda figura che entrerà nello staff tecnico sarà Lamberto Zanella nel ruolo di Preparatore Atletico. Laureato in Scienze Motorie, specializzato a Coverciano in preparazioni atletiche specifiche per il calcio, Zanella arriva a Treviso dopo aver lavorato in diverse categorie, dall’Eccellenza alla serie B, con società come Piovese, Real Vicenza, Sambonifacese, Vicenza Calcio, Adriese, L. R. Vicenza e Bassano.



“Questo sarà lo staff che affiancheremo a Mister Florindo – sottolinea ilche aggiunge – assieme a loro, ci saranno anche i confermati Glen Furlan con il ruolo di Preparatore dei Portieri, Gigi Zanusso con il ruolo di fisioterapista e Roberto Pontello come massaggiatore. A supervisionare la parte medica ci sarà Dino Munarolo”