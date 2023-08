Tennis, finali a Castelfranco Veneto: Bertazzon-Pasinato e Gelli-Finesso

A Castelfranco Veneto torneo di 3^ categoria fino ai 3.1 maschile e femminile. Sabato 12 agosto, dalle ore 15, le finali. Sotto la direzione di Giorgio Tonietto erano 119 i giocatori coordinati da Nadia Schiavon. All’ultimo atto Alvise Finesso-Simone Gelli e Gloria Pasinato-Alice Bertazzon. Gelli del Volpago si è preso agevolmente l’accesso alla finale con 6/1 6/2 sul giovane giocatore dell’Istrana Pietro Mattiello. Nella parte bassa del draw invece tanto equilibrio tra i due Under. L’ha spuntata Finesso del TTT al terzo set su Andrea Cattaneo dell’Eurosporting Tv. Nel femminile grande equilibrio con tutte e due le semifinali bisognose della terza partita. Alice Bertazzon conferma il suo ottimo stato di forma, e agguanta un’altra finale, e ancora contro una giocatrice esperta. Non c’è stavolta Borsato, ma per lei la vicentina Pasinato che è riuscita a vincere le resistenze dell’under 18 Gonzales.

Tornei in corso

A Visnadello presso il Pietro Burei draw azzurro per giocatori fino ai 3.2. Erano in 116 i players a disposizione di Sonia Tondato e Giovanni Fregonese. Alle 15.00 la prima semifinale tra Bonaldo Alistair Sascha con Sebastiano Buzzatti. Alle 17.30 Michele Frate con Tommaso Da Rold. Finali domani nel pomeriggio. Fino al 19/8 a Pederobba il 2° Trofeo DM Decori e Generali Tezza torneo di 3^ categoria fino ai 3.3. Sono 125 players diretti da Ivano Durighello e la supervisione di Mauro Cenedese. Inizia il main draw, e gli orari di gioco di Sabato 12 vedono dalle 10 i primi incontri fino all’ultimo delle 17.30.

Iscrizioni aperte

Dal 19 al 30 agosto alla Barchessa di Casale sul Sile torneo di 4^ categoria maschile. Iscrizioni entro le ore 12 del 17 agosto. Dal 25 agosto al 6 settembre a Caerano di San Marco torneo di 3^ categoria maschile e femminile. Iscrizione entro le ore 12 del 23 agosto. Dal 26 agosto al 10 settembre 9° Trofeo Open a Mogliano con 2mila euro di montepremi. Possono iscriversi i giocatori di sesso maschile sin dagli NC, entro le ore 12 del 24 agosto. A Motta di Livenza dal 2 al 10 settembre torneo giovanile dai 10 ai 16 anni di singolo e doppio. Iscrizioni entro le ore 12 del 31 agosto.