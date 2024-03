Dominio a Ceresara, un'altra doppietta dell'Uc Trevigiani Energiapura Marchiol

Dopo la doppietta al Gran Premio La Torre a Fucecchio di domenica 25 febbraio, gli atleti della Uc Trevigiani Energiapura Marchiol i colori bianco-nero-azzurri si sono ripetuti al Gran Premio della Possenta a Ceresara, in provincia di Mantova. Ha vinto Simone Griggion, 21 anni, trevigiano di Asolo, davanti al compagno di squadra Matteo Zurlo che si era aggiudicato la gara lo scorso anno. Chiude il podio Tommaso Cafueri della Zalf Euromobil Désirée Fior.

LA CRONACA DELLA GARA

Dopo 60 dei 116 chilometri in programma, se ne vanno in due: Tommaso Rigatti (Sissio Team) e Riccardo Perani (Trevigiani), che riescono a guadagnare un vantaggio massimo di 55″. La loro azione svanisce a 23 chilometri dal traguardo. Appena ripresi i due battistrada, l’azione in contropiede di Simone Griggion, Matteo Zurlo e Tommaso Cafueri, che riescono a guadagnare un esiguo margine di vantaggio. A spuntarla è Matteo Griggion.

«Siamo usciti in quattro, quello che si è staccato era della società Tre Colli» racconta Simone «alla fine ci abbiamo provato io e Matteo. È andata bene a me. Ho visto che la condizione c’è: corro anche a Mercatale martedì. Poi sono impegnato in tutte le internazionali del Veneto: Belvedere, Recioto, Piva e San Vendemiano. Abbiamo già fatto festa. Ho ovviamente pagato io da bere ai compagni».

Ordine d’arrivo 73° GP Fiera Possenta

1 Simone Griggion (Uc Trevigiani Energiapura Marchiol), km 116 in 2:39:45, media 43,72 km/h

2 Matteo Zurlo (Uc Trevigiani Energiapura Marchiol)

3 Tommaso Cafueri (Zalf Euromobil Désirée Fior) a 2"

4 Michael Cattani (Arvedi Cycling) a 7"

5 Francesco Della Lunga (Hopplà Petroli Firenze Don Camillo)

6 Matteo Baseggio (Trevigiani Energiapura Marchiol)

7 Gianluca Cordioli (Trevigiani Energiapura Marchiol)

8 Elia Menegale (Gallina Lucchini Ecotek)

9 Riccardo Perani (Trevigiani Energiapura Marchiol)

10 Matteo De Monte (Zalf Euromobil Désirée Fior)