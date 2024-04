44° Gran Premio Mosole, a premiare i ragazzi lo “sceriffo” Francesco Moser

Il Pedale Manzanese ha vinto entrambe le prove dell’apertura della stagione della categoria Esordienti del 44° Gran Premio Mosole. La manche del primo anno (92 partenti) se l’è aggiudicata Alias Slebir Dujin, mentre quella del secondo anno (94 partenti) Sebastiano D’Aiuto. La gara si è svolta sotto gli occhi attenti del padrone di casa Remo Mosole, che nonostante i 90 anni, segue con passione ancora il ciclismo.

Ma la classifica per società l’ha vinta inesorabilmente il Gs Mosole, presieduto da Mara Mosole, che ha superato di quasi il doppio dei punti la Libertas Scorzè. C’era inevitabilmente anche Francesco Moser, compagno di Mara, che nel pomeriggio non si è perso il trionfo di Mathieu van der Poel alla Parigi-Roubaix, che è stato vinta dal campione trentino tre volte. Foto di gruppo per il Gs Mosole e dei primi dieci arrivati per ogni categoria con lo “sceriffo” Francesco Moser.

Al pomeriggio hanno corso le varie categorie dei Giovanissimi (250 partenti) che hanno delineato la classifica finale vinta dal Gs Mosole che quest’anno ha dieci ragazze che gareggiano. Il ciclismo femminile è un movimento che si espande. La classifica finale è delineata dai corridori iscritti e quelli che si presentano: per gli atleti non partiti la società prende un punto dei penalità.

Ordine d’arrivo della manche primo anno

1° Alias Slebir Dujin (Pedale Manzanese) km 23,4 in 41’27” alla media di 33,872

2° Mark Palamin (Pieris)

3° Niccolò Faccin (Industrial Moro)

4° Justyn Breda (Sacilese)

5° Giovanni Bosello (Gs Tavo)

6° Davide Pinel (Industrial Moro)

7° Riccardo Pascut (La Termopiave)

8° Gregorio Cenci (Sandrigo Bike)

9° Edoardo Biasia (Nove)

10° Filippo Raggiotto (Industrial Moro)

Ordine d’arrivo della manche del secondo anno

1° Sebastiano D’Aiuto (Pedale Manzanese) km 28,6 in 47’16” alla media di 36,30 km

2° Jake Morbiato (Sandrigo Bike)

3° Mattia Biagini (Sandrigo Bike) a 6″

4° Marco Casetta (Sacilese)

5° Giole Libertani (Industrial Moro)

6° Nicolò Cescon (Pedale Marenese)

7° Riccardo Roman (Sanfiorese)

8° Lorenzo Dibiase (Gs Fiumicello)

9° Simone Gregori (Pieris)

10° Enrico Veronese (Uc Mirano)

Classifica a squadre giovanissimi

Gruppo Sportivo Mosole 45 punti

Libertas Scorzè 23

SS Sanfiorese 16

Godigese Abra Iride 14

Polisportiva Musile 14 meno 3: totale 11 punti

Pedale Marenese Gino Bartali 10

Sprint Vidor Vallata 8

Bosco Orsago 7

Uc Lupi 6

Uc Cartura Nalin 4

Asolo Cycling 4

Uc Martellago Maerne Olmo 4

Velo Club San Vendemiano 1

Sc Lions Cavarzere 2 meno 3 1 punto

Pedale Ronchese 1 meno 3 2 punti