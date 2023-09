TVB, frattura del naso per Ky Bowman: salterà la finale al Cavallino

Debutto agrodolce per Treviso Basket. Nel primo test del precampionato, la squadra di Frank Vitucci ha superato l’Happy Casa Brindisi 80-72, guadagnandosi la finale del Torneo del Cavallino che si giocherà questa sera, ore 20:30, contro la Reyer Venezia. Subito sugli scudi gli ex Mezzanotte e Harrison, autori rispettivamente di 14 e 12 punti. L’altro ex della partita, Ky Bowman, ha però subito un colpo al volto che si è rivelato una frattura del naso. L’esterno di Treviso salterà la finale del Torneo e l’amichevole di Istrana contro Cremona, e porterà la contenzione esterna per circa 10 giorni. Bowman dovrebbe comunque riuscire ad allenarsi senza contatto durante la settimana, per rientrare regolarmente in campo il weekend prossimo.

«È stato un test utile per capire lo stato di forma dei miei ragazzi, ho visto uno spirito di squadra positivo. Nel secondo tempo avevamo meno energia e abbiamo dovuto rinunciare a Bowman, Brindisi mi sembrata più avanti di condizione. I giovani sono stati utili così come lo saranno anche più avanti», queste le parole di Frank Vitucci nel post partita.