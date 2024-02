Benetton Rugby, svelata la formazione per la super sfida contro Leinster

Trascorsi tre fine settimana di pausa, il Benetton Rugby è pronto per tornare in campo. A metà febbraio per i biancoverdi è giunto il tempo di un autentico big match. Domani, sabato 17 febbraio alle ore 16 italiane, i Leoni affronteranno fuori casa alla RDS Arena di Dublino il Leinster Rugby nel Round 10 dello United Rugby Championship. In terra irlandese andrà in scena una sfida al vertice tra i Dubliners, capolista del campionato a 34 punti (7 vittorie e 2 sconfitte), e i biancoverdi, primi inseguitrici a 32 punti (7 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta). La truppa di coach Bortolami arriva da quattro successi consecutivi in URC, mentre il Leinster nell'ultimo turno aveva perso per un soffio in casa contro Ulster (21-22). La formazione di coach Leo Cullen è da svariati anni una delle compagini più competitive e vincenti in ambito internazionale.

Precedenti

Nella storia del campionato celtico il Benetton Rugby ha sconfitto Leinster 2 volte su 22 precedenti, con 2 pareggi e 18 vittorie dei Leinstermen.

Arbitri

La partita di domani sarà diretta dall'arbitro scozzese Hollie Davidson, coadiuvata dai due assistenti irlandesi Eoghan Cross e Tomas O'Sullivan. Al TMO lo scozzese Colin Brett.

Diretta

La partita potrà essere seguita testualmente sulla pagina Twitter ufficiale di Benetton Rugby con l’hashtag #LEIvBEN. Il match sarà inoltre trasmesso su Sky Sport Arena.

Formazione

Lo staff tecnico dei Leoni, diretto da Marco Bortolami, per la formazione di domani dovrà fronteggiare delle assenze per infortunio e non potrà contare su diversi giocatori reduci dagli impegni con la nazionale italiana nei primi due turni del Sei Nazioni. La nazionale azzurra ha comunque rilasciato alcuni interpreti per la partita di domani. Nel triangolo allargato da estremo agirà Jacob Umaga, mentre le ali saranno confermate: a sinistra Onisi Ratave e a destra Ignacio Mendy. Al centro il duo composto da Marco Zanon e Malakai Fekitoa. In mediana Andy Uren torna titolare per dirigere la mischia, al suo fianco Tomas Albornoz occupa la casella di apertura. Nella mischia di giornata i piloni saranno a sinistra Tomas Gallo e a destra Tiziano Pasquali; a tallonare torna dal primo minuto Siua Maile. In seconda linea il tandem sudafricano costituito da Gideon Koegelenberg e il capitano Eli Snyman. In terza linea i due flanker saranno Giovanni Pettinelli e Toa Halafihi. A numero 8 ecco Henry Time-Stowers.

Il commento

Coach Marco Bortolami spiega le scelte di formazione: "La formazione per la gara contro il Leinster è stata fatta sulla base dei giocatori a disposizione. Sono convinto che sia un'ottima squadra e per alcuni ragazzi, che fino adesso hanno avuto poco minutaggio, è un'opportunità da cogliere. Sappiamo che sarà una partita molto dura sia dal punto di vista fisico che del ritmo. Siamo contenti di avere a disposizione i giocatori che in nazionale hanno giocato meno: tutti sono stati coinvolti nei 23 e sono sicuro che daranno un grande apporto alla partita".