Judo, a Ponzano Veneto una tappa del Trofeo Italia del Veneto per under 15

Non è ancora tempo di vacanza per gli atleti e per i dirigenti del Judo Treviso. Dopo Common Logan, il più giovane del gruppo, che la settimana scorsa, dopo essersi meritato la convocazione con la squadra regionale giovanile in virtù dell'argento ottenuto a Genova, ha preso parte ad uno stage tecnico a Cesenatico, questa settimana è il turno di Marta Vendramin, Antonio Lubrano, Maja Forese e Marisol Salvadori. L'impegno dei quattro portacolori trevigiani, anche loro convocati con la selezione regionale in virtù dei risultati ottenuti in questo primo semestre del 2023, è stato a Izola in Slovenia, in uno dei più importanti appuntamenti estivi europei. Dopo un breve riposo, la ripartenza vedrà già a fine agosto tutta la squadra subito impegnata in Repubblica Ceca e successivamente in Sardegna fino al grande appuntamento di Ponzano Veneto con l'organizzazione del Trofeo Italia del Veneto.

La federazione nazionale riconoscendo le capacità organizzative del sodalizio trevigiano ha infatti assegnato al Judo Treviso una delle tappe del circuito Nazionale under 15, il PalaCicogna così tornerà ad ospitare una manifestazione del calendario nazionale trasformando per un weekend Ponzano Veneto capitale del Judo.