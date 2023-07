Treviso Basket, ufficiali le date del precampionato

Mentre il roster per la stagione 2023/2024 prende lentamente corpo, la Nutribullet ha reso note le date del precampionato. La nuova annata inizierà ufficialmente il prossimo 21 agosto, giornata nella quale prenderanno il via gli allenamenti nella palestra di Sant’Antonino. Dal 31 agosto al 7 settembre, la squadra di Frank Vitucci andrà a svolgere il consueto ritiro presso Domegge di Cadore in provincia di Belluno. Si entrerà poi progressivamente nel vivo con alcuni appuntamenti di rito, tra questi: il Torneo Cavallino Treporti con Reyer Venezia, Happy Casa Brindisi e Varese (8 e 9 settembre); l’amichevole a Istrana con la Vanoli Cremona (12 settembre), il Torneo Brusinelli (Trento) con Aquila Trento, Germani Brescia e Olimpia Lubiana (16/17 settembre).

Il Torneo di Jesolo, in programma il 23 e 24 settembre con Reggio Emilia, Reyer Venezia, Vuelle Pesaro, sarà l’ultimo test prima dell’inizio del girone di andata del campionato di Serie A. Il debutto è infatti previsto il 1 ottobre, anche se non è ancora noto il calendario che aspetta TVB.

Per quanto riguarda il mercato, si attende di capire quali saranno le prossime mosse del ds Simone Giofrè dopo aver firmato Andrea Mezzanotte, Gora Camara e l’ex Golden State Warriors Ky Bowman, che sarà la point guard titolare al posto di Iroegbu, recentemente accasatosi in Spagna a Girona.