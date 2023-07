TVB, si rinnova anche il CdA: Paladin rinuncia alla presidenza

Grandi cambiamenti in campo e fuori per la Nutribullet Treviso Basket. Per quanto riguarda la componente sportiva è ormai iniziata la nuova era targata Frank Vitucci-Simone Giofrè, e a breve comincerà un nuovo corso anche in seno al Consorzio UniVerso Treviso, l’insieme di 160 aziende che amministrano TVB. Piergiorgio Paladin, presidente del Consorzio dal novembre 2021, ha infatti annunciato con un post sui social che non si candiderà per un altro mandato, aprendo la strada al rinnovamento.

«Dopo 10 meravigliosi anni e 5 mandati in cui ho avuto l’onore e il piacere di fare parte di questo organo ho deciso di farmi da parte. Lo faccio perché ritengo che organizzazioni come il nostro amato Consorzio debbano avere un ricambio naturale delle persone e perché sono certo che all’interno della nostra compagine ci siano solo donne e uomini che, oltre ad amare Treviso Basket, abbiano le competenze, l’energia e la determinazione per occupare questo ruolo», ha commentato Paladin .

L’attuale organigramma del Consorzio rimarrà in carica fino all’autunno di quest’anno, quando si terrà il rinnovo dei vertici.