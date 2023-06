Mattia Consoli nuovo assistant coach di TVB: completato lo staff tecnico

La Nutribullet ha annunciato di aver definito lo staff tecnico per la stagione 2023/2024. A Frank Vitucci, capo allenatore, e Alberto Morea, vice, si aggiunge Mattia Consoli come secondo assistente. Nato nel 1992 a Monopoli, Consoli ha lavorato in A2 a Rieti come assistant coach nella stagione 2018/19. L’annata successiva ha raggiunto Frank Vitucci a Brindisi, inizialmente dirigendo anche la squadra Under 15 Eccellenza per poi concentrarsi esclusivamente sulla prima squadra.

Mattia Consoli ritrova quindi Frank Vitucci ma anche Alberto Morea, che prima di trasferirsi a Treviso nell’estate del 2022 era stato viceallenatore della Happy Casa per quattro stagioni. La Nutribullet ha altresì annunciato la conferma del preparatore fisico Dario De Conti, che si prepara alla quinta stagione consecutiva nella Marca. Lascia invece dopo sei stagioni Lorenzo Pomes, sostituito proprio da Mattia Consoli.