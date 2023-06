Mercato Treviso Basket: il punto della situazione prima della fase calda

Il mercato di Treviso Basket si appresta a entrare nel vivo. Dopo gli addii di Adrian Banks e Paulius Sorokas, per la Nutribullet si prospetta un luglio caldissimo. Le uniche certezze sono le conferme del capitano Alessandro Zanelli e Leonardo Faggian. In particolare, l’italo-argentino classe 2004 ha appena rinnovato il suo contratto per altri cinque anni. Come riportato da Spicchi d’Arancia, l’accordo è blindato per le prime due stagioni e prevede clausole di uscita reciproche nel 2025, 2026, 2027.

Diverso è il discorso relativo a Mikael Jantunen, che ha la possibilità di uscire dal suo contratto entro la mezzanotte di venerdì 30 giugno. Qualche giorno fa il direttore generale di TVB, Giovanni Favaro, ha dichiarato che al finlandese farebbe bene un’altra stagione in Italia, ma la decisione spetta a lui. E i rumors delle ultime ore vorrebbero l’ex Ostenda propenso a lasciare la Marca.

Per il resto continua il toto-nomi di atleti accostati a Treviso Basket. Dopo Giovanni De Nicola e Jordan Bayehe, oggi è toccato a Riccardo Moraschini, in odore di taglio a Venezia. Se l’ex Milano, che proprio con Vitucci a Brindisi visse una delle migliori annate della sua carriera nel 2018/2019, sarebbe certamente un valore aggiunto, al momento dalla società non sono pervenute conferme in tal senso.

Quello che ormai assodato è che si opterà anche quest’anno per un roster 6+6.