TVB ospita Brindisi, Vitucci: «È un crocevia importante»

Non si può più sbagliare. La netta sconfitta sul campo di Pesaro la scorsa settimana ha ulteriormente aggravato il quadro per la Nutribullet, che si ritrova ultima in classifica a 0 vinte e 9 perse. Treviso è rimasta l’unica squadra dei 3 maggiori campionati italiani, LBA - SerieA2 - SerieB, che non ha ancora ottenuto almeno una vittoria in stagione. La compagine con la quale TVB condivideva l’ultimo posto, l’Happy Casa Brindisi, si è sbloccata la scorsa settimana contro la Virtus Bologna (83-75) e sarà l’avversario della decima giornata.

In quella che sarà la sfida degli ex per antonomasia, da coach Frank Vitucci (in Puglia dal 2017 all’estate scorsa), ai vice Alberto Morea e Mattia Consoli, ai giocatori Alessandro Zanelli, Andrea Mezzanotte, Ky Bowman e D’Angelo Harrison, faranno l’esordio casalingo i due nuovi stranieri Olisevicius e Robinson. Perdere anche domenica vorrebbe dire raggiungere un punto di non ritorno, come ammesso in settimana dal presidente di TVB Paolo Vazzoler. Anche Frank Vitucci non si nasconde: «In questo momento le parole servono a poco, ci vogliono i fatti. Vogliamo fortemente schiodarci da questo zero in classifica e iniziare il cammino verso la salvezza. Per noi è un crocevia importante per dimostrare qualcosa a noi stessi e anche al pubblico, dobbiamo trovare dentro di noi le energie fisiche e mentali per fare nostro il match a tutti i costi».

Gli arbitri saranno Mazzoni, Bongiorni e Quarta, la partita sarà fruibile in diretta streaming su DAZN (previo abbonamento).