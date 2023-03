Arriva Scafati al Palaverde, Nicola: «Abbiamo trovato i giusti riferimenti in campo»

La vittoria casalinga contro la Dolomiti Energia Trentino ha confermato il buon momento della Nutribullet Treviso, che è reduce da quattro vittorie nelle ultime sei partite e si prepara ad affrontare la Scafati degli ex Logan e Imbrò. All’andata vinsero i campani 89-72, ma la situazione adesso è capovolta. Treviso è nona con un discreto margine sulla zona retrocessione, anche in virtù del vantaggio negli scontri diretti con Napoli e Verona, mentre Scafati è in piena zona rossa. Per Treviso la partita di domenica, in programma alle ore 20 al Palaverde, si presenta quindi come un’occasione per aggiungere un ulteriore strato di sicurezza.

Marcelo Nicola si è soffermato sul momento della squadra alla vigilia del match: «La settimana è andata bene, come sempre lavoriamo per migliorarci nei dettagli. Abbiamo trovato i riferimenti giusti in campo e nel complesso la squadra ha più fiducia. Con Scafati rispetto all’andata ci sono delle diversità, considerando che hanno cambiato allenatore e aggiunto un giocatore di valore come Okoye. Noi proveremo come sempre a fare la nostra partita sfruttando l’energia del Palaverde».