Treviso Basket sfida Trento, Vitucci: «Cerchiamo continuità»

Le vittorie contro Brindisi e Cremona hanno riportato il sereno in casa Treviso Basket. La Nutribullet cercherà di ottenere il terzo successo consecutivo contro la Dolomiti Energia Trentino, che domenica sarà ospite al Palaverde per il match valevole per la dodicesima giornata di campionato. Il team allenato da Paolo Galbiati occupa attualmente il secondo posto con 16 punti (8 vinte/3 perse), insieme alla Segafredo Bologna e a due sole lunghezze dalla capolista Germani Brescia.

L’Aquila Basket arriva da due vittorie consecutive (l'ultima sul campo di Pesaro per 87-74) ed è pronta a rovinare i piani di TVB. Treviso dovrebbe essere al completo nonostante qualche acciacco accusato in settimana. Frank Vitucci ha parlato del momento della sua squadra alla vigilia del match: «Dopo due vittorie consecutive cerchiamo continuità di rendimento. Ci faremo trovare pronti all'impegno di domenica contro Trento. Loro sono una buona squadra, costruita con americani di grande impatto e con giocatori italiani di livello. Sfruttano molto l’atletismo e gli uno contro uno, per questo dovremo essere bravi a limitare la loro qualità in transizione offensiva».

Tanti gli ex della sfida da entrambe le parti. Andrea Mezzanotte ha militato nell’Aquila dal 2018 al 2022, mentre Davide Alviti e Derek Cooke Jr hanno giocato a Treviso rispettivamente dal 2018 al 2020 e nella prima parte della scorsa stagione. La terna arbitrale sarà composta da Paternicò, Bartoli e Patti. La partita sarà in diretta streaming su DAZN previo abbonamento.