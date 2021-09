QR Champions League, Bears ko al fotofinish: TVB vola in finale

CRONACA Coach Menetti si affida ai suoi uomini più esperti: Russell, Dimsa, Sokolowski, Akele e Sims. Lo starting five dei Bakken Bears è invece composto da Evans, Jukic, Bartley, Taylor e Jackson. Jukic apre le danze con un canestro in penetrazione, Treviso si sblocca con Akele e Sokolowski: subito ritmi alti. La NutriBullet mostra buone trame in attacco, mentre i danesi si affidano alle fiammate offensive di Ryan Evans. Russell si iscrive a referto con due canestri consecutivi, gli ospiti sfruttano l’antisportivo fischiato a Dimsa per portarsi in vantaggio di un possesso. Casarin scarica in angolo da tre per Bortolani: l’ex Brescia va a bersaglio. La bomba di Darboe consente ai danesi di chiudere il primo quarto in vantaggio 24-19.

Akele inaugura il secondo quarto con una tripla: la NutriBullet ha disperatamente bisogno di trovare il ritmo da oltre l’arco dopo il brutto 1/8 del primo periodo. I padroni di casa piazzano un mini break (4-0) firmato Sims-Akele, i Bakken sono in una fase di difficoltà e coach Sommer chiama time-out. La reazione degli ospiti arriva subito: parziale ribaltato con Jukic e Bartley (31-26 Bears; 5:58). Dimsa e Bortolani propiziano il contro break (5-0) portando il match in parità. La NutriBullet sta avendo grosse difficoltà a rimbalzo, Bartley ne approfitta per siglare 5 punti consecutivi. Gli ospiti tentano la prima fuga: Evans appoggia il +7 e costringe Menetti a chiamare time-out. La scossa giusta non arriva, gli ospiti toccano addirittura il massimo vantaggio (+10). Si va all’intervallo sul 38-46 in favore dei Bakken Bears, Treviso deve trovare un rimedio alla fisicità dei danesi sotto le plance.

Il secondo tempo si apre con il gioco da tre punti di Sims. L’azione personale del centro di Baltimora dà morale alla NutriBullet, che piazza un break fulmineo (6-0) grazie alle due bombe consecutive di Dimsa. Sims realizza un altro gioco da tre punti: Treviso avanti di un possesso pieno (53-50; 5:21). Sims sta letteralmente trascinando la NutriBullet su entrambi i lati del campo, i Bakken Bears non riescono più a sfondare nel pitturato. Russell e Jones mandano la NutriBullet a +8, i Bears trovano punti dalla lunetta e restano a contatto. Gli ospiti escono ufficialmente dal momento di difficoltà, Jukic va infatti a bersaglio dall’arco per il -2 e costringe Menetti al time-out (break 5-0 Bears). L’uscita dalla pausa della NutriBullet è perfetta: clamoroso gioco da 4 punti di Bortolani e canestro di Casarin per il nuovo +8 (contro break 6-0). Dimsa segna in penetrazione e chiude il terzo quarto: 67-59 Treviso a dieci minuti dal termine.

L’importanza della posta in palio si percepisce in questo inizio di ultimo periodo: molti falli e gioco spesso fermo. Le squadre vanno in lunetta con costanza, si rimane sul +9 Treviso (71-62; 8:12). Diouf va bersaglio dalla lunga distanza, Treviso al momento respinge gli assalti degli ospiti grazie ai canestri di Bortolani e Russell. I danesi non riescono a trovare un ritmo offensivo tale da consentire loro di riportarsi a contatto, la NutriBullet sfrutta il momento e vola a +11 con la tripla realizzata da Bortolani. Jackson e Diouf si accendono, permettendo ai Bears di riportarsi a due soli possessi da TVB. La palla rubata di Sokolowski sembra chiudere definitivamente la pratica in favore di Treviso, ma Russell fa 0/2 in lunetta. Darboe segna la tripla del -2, la partita si decide ai liberi. Le mani di Sokolowski e Russell non tremano, la tripla clamorosa di Bartley arriva troppo tardi: TVB vince 92-90 e vola in finale.

MARCATORI

NutriBullet Treviso Basket: Sims 23, Bortolani 16, Russell 14, Dimsa 10

Bakken Bears: Bartley 19, Diouf 15, Evans 15, Jackson 14