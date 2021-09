Supercoppa, Milano batte una TVB a ranghi ridotti e va in semifinale

CRONACA Coach Menetti schiera in quintetto Casarin, Poser, Bortolani, Chillo e Jones, Messina invece manda in campo Delaney, Shields, Datome, Melli e Hines. Treviso inizia la partita con un incredibile 5/7 dalla lunga distanza, per l’Olimpia il più ispirato in questo avvio è Shavon Shields (8 punti). L’Olimpia sta trovando punti con tutti i membri dello starting five, soprattutto nel pitturato grazie all’asse Melli-Hines. Casarin segna la sua seconda tripla personale, replica dall’altro lato l’ex NBA Devon Hall. Nel finale di quarto si inizia a sentire l’impatto delle rotazioni corte di TVB, Milano mette la freccia con un parziale di 12-0 e chiude il primo periodo avanti 36-20.

Mitoglou show in avvio di secondo quarto: parzialiano di 4-0 personale per mandare Milano a +20. Lo step back da tre punti di Bortolani interrompe il break di Milano, l’Olimpia però mette la quinta con Datome (due triple) e Melli (gioco da tre punti) volando a +31. Milano allunga il parziale (13-0), la partita ormai è ampiamente indirizzata verso i binari delle Scarpette Rosse. Si va all’intervallo sul 69-34 per Milano.

Mitoglou e Datome danno il via ad un altro break milanese (7-0): +42 Olimpia e time-out Menetti. Buona reazione di TVB dopo la pausa di riflessione, a guidarla è il solito Giordano Bortolani con 5 punti consecutivi (4/4 da 3pt). Per la NutriBullet entra in campo anche il classe 2005 Alberto Pellizzari, con l’arduo compito di difendere sul Malcom Delaney. A dieci minuti dalla fine l’Olimpia conduce 86-47, l’ultimo quarto sarà semplicemente un allenamento.

Casarin inagura l'ultimo periodo con una tripla in allontanamento. Pellizzari segna su assist di Faggian i primi due punti ufficiali con la prima squadra di TVB, guadagnandosi gli applausi del pubblico dell'Unipol Arena. I giovani della NutriBullet dimostrano personalità nel finale di partita, rendendosi protagonisti di alcune giocate offensive interessanti. Alviti segna dall'arco l'ultimo canestro della partita: Milano vince 108-60.

MARCATORI

NutriBullet Treviso Basket: Bortolani 16, Casarin 15, Chillo 7, Poser 5

Olimpia Milano: Alviti18, Mitoglou 15, Shields 14, Datome 11