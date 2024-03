Benetton Rugby, trasferta in Galles: la formazione contro Scarlets

Negli ultimi due fine settimana il Sei Nazioni ha preso la scena. Da questo fine settimana torna lo United Rugby Championship con partite dal peso importante. Il Benetton Rugby è chiamato ad una trasferta delicata.

Domani pomeriggio, sabato 23 marzo alle ore 16, i biancoverdi scenderanno in campo al Parc Y Scarlets contro gli Scarlets per il Round 12 dell’URC 2023/2024. I Leoni si dirigono su un campo che storicamente parlando non è mai stato facile per la franchigia trevigiana. Gli Scarlets dopo undici turni hanno raccolto 12 punti, a seguito delle due vittorie e delle nove sconfitte maturate sinora in campionato. Nell'ultimo turno i gallesi hanno ceduto per 26-10 sul campo di Connacht. I biancoverdi occupano l'ottavo posto in classifica con 32 punti, grazie a sette vittorie, un pareggio e tre sconfitte. La truppa di coach Bortolami arriva da due passi falsi contro Leinster e Glasgow e vuole tornare a sorridere per mantenere la posizione in zona playoff. In 22 precedenti tra le due compagini, il Benetton Rugby ha vinto 6 volte e perso in 16 circostanze contro gli Scarlets.

Arbitri

Domani arbitrerà l'irlandese Chris Busby, come assistenti i gallesi Rhys Jones e Elliot Mayor. Al TMO l'irlandese Frank Murphy.

Formazione

Coach Marco Bortolami e il suo staff per la partita di domani possono contare sul rientro di alcuni nazionali italiani, tenendo a riposo gli azzurri che hanno accumulato più minutaggio durante il Sei Nazioni. Considerando anche alcuni indisponibili per infortunio, nel triangolo allargato l’estremo è Rhyno Smith che ha recuperato dall'infortunio. Le ali non cambiano: a destra Ignacio Mendy e a sinistra Onisi Ratave. Al centro si opta per la cerniera composta da Filippo Drago coadiuvato da Malakai Fekitoa. La mischia sarà gestita da Andy Uren, al suo fianco a fare da numero 10 c'è Jacob Umaga. La mischia trevigiana annota alcune modifiche rispetto all'ultima uscita. In prima linea ci sono Federico Zani come pilone sinistro, a pilone destro Simone Ferrari (alla 100esima presenza in maglia Benetton Rugby), a fare da tallonatore Siua Maile. Sala macchina con Edoardo Iachizzi e il capitano Eli Snyman. In terza linea i flanker sono Alessandro Izekor insieme a Toa Halafihi. Da numero 8 parte dall’inizio il rientrante Lorenzo Cannone.

Commento

«Anche per questa settimana, la formazione è influenzata dal fatto che diversi giocatori reduci dagli impegni con l'Italia al Sei Nazioni sono a riposo. Credo in ogni caso che abbiamo avuto una buona preparazione e i ragazzi rientrati, e a disposizione, si sono allenati molto bene; sono contento di ciò. Andiamo a Llanelli a disputare una partita in cui sarà molto importante avere il controllo del gioco per metterli in difficoltà. Non sappiamo ancora quali saranno le condizioni meteo, ma è molto probabile che pioverà. Perciò, tutto quello che abbiamo analizzato dopo le partite contro Leinster e Glasgow, dovremo essere bravi a portarlo in campo domani e riuscire a dominare la partita» dice l’head coach Marco Bortolami sulle scelte di formazione.